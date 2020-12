La nuova prossimità di MD: debutta nello spot il fondatore Podini

Vicinanza, serenità e calore familiare: questa l'atmosfera del nuovo spot natalizio firmato MD, che sceglie di inviare il proprio messaggio d'augurio agli italiani attraverso il volto - rassicurante- del proprio fondatore. Il cavalier Patrizio Podini debutta così per la prima volta in tv accanto all'ormai nota testimonial Antonella Clerici, ponendosi come sigillo di autenticità di valori e intenti (in stile Giovanni Rana, insomma).

Una comunicazione di prossimità che si inserisce perfettamente all'interno di un contesto sociale ancora turbato dalla pandemia e dal conseguente distanziamento. La pubblicità, che andrà in onda sulle reti nazionali dal 13 al 26 dicembre ed è firmata dall'agenzia Sunny di Milano, vede Antonella Clerici, come da tradizione, nella cucina di “Casa MD” e il cavaliere intento a confezionare pacchi natalizi in un ambiente domestico dal sapore accogliente.

“Lo spot nasce con motivazioni ben precise: emozione, concretezza e un pizzico di ironia”, spiega in una nota aziendale Anna Campanile, direttrice marketing di MD: “Uno spot in cui i valori e la magia del Natale prendono il posto dei consueti messaggi su prodotti od offerte da promuovere. Nasce per un preciso volere del nostro presidente: fare personalmente gli auguri a tutti gli italiani in un momento così difficile, affiancando con un po’ di humour il sorriso famigliare e rassicurante di Antonella Clerici”.

A fare da fil rouge è ancora una volta la colonna sonora con il brano “Vengo anch’io”, arrangiato per l’occasione in chiave natalizia da Paolo Jannacci.