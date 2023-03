La piattaforma digitale di Sensormatic aiuta a ridurre lo spreco alimentare

I sensori sono collegati a una piattaforma in cloud che fornisce una reportistica e alert in tempo reale quando le temperature della parte refrigerata va fuori range

Ad Euroshop 2023 abbiamo potuto anche vedere Digital Food Safety, la piattaforma di Sensormatic, dedicata al mondo della distribuzione moderna, che permette di prevenire lo spreco alimentare attraverso una serie di sensori innovativi che monitorano le temperature della parte refrigerata degli store.

"Sono attualmente in corso progetti pilota con alcune insegne in Italia -ci ha detto Luca Cappellini, sub region leader dell’area Imea di Sensormatic Solutions-, per ottimizzare la piattaforma che consente di monitorare su un cloud le temperature e mandare alert in caso si superino determinate soglie limite".

Alla piattaforma si può accedere anche tramite dispositivi portatili, tramite un'app dedicata, e consente in tempo reale di dare al personale di negozio uno strumento informativo per gestire al meglio eventuali problematiche di temperatura che si dovessero verificare. Le dashboard, semplici da visualizzare, forniscono una serie di report su eventuali situazioni di allarme o sforamenti delle soglie di temperatura impostate.