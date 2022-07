La piattaforma immobiliare Casavo sbarca offline con il primo pop-up

Casavo, piattaforma specializzata nel settore immobiliare, sperimenta il primo temporary store fisico al centro commerciale Meridiana

Dal mondo digitale a quello fisico con un primo temporary store. La piattaforma immobiliare Casavo sperimenta la presenza offline con un pop-up store al centro commerciale Meridiana di Casalecchio di Reno (Bo). L’obiettivo di questa operazione è di avvicinare fisicamente l’utenza del bacino di Bologna per mostrare l’approccio digitale di Casavo. Al tempo stesso, la piattaforma intende ampliare il proprio raggio di azione e il target di riferimento. “Dopo il successo del Fuorisalone, abbiamo voluto creare nuove occasioni di incontro diretto con i potenziali clienti di Casavo, per creare continuità tra il nostro approccio fisico e digitale. Pur essendo un’azienda a vocazione fortemente tecnologica, siamo consapevoli che nel nostro settore il contatto umano sia imprescindibile. L’acquisto di una casa rappresenta nella maggior parte dei casi l’investimento più grande nella vita di una persona, sia in termini economici, sia emotivi, ed è importante per noi instaurare un rapporto di fiducia fin dal primo momento -commenta Mihaela Victoria Zabrautanu, head of marketing Italia di Casavo-. Abbiamo scelto Bologna per questa prima esperienza di contatto con il bacino di utenza locale e intendiamo poi replicare l’attività in altre città in cui operiamo”.

Il temporary store

Il claim che campeggia sulla vetrina del negozio è Il tempo di un caffè, a voler sottolineare aspetti come la velocità e la convivialità con il chiaro intento di invitare i clienti del centro a sostare all'interno del punto di vendita. Il negozio, curato dall’agenzia KleinRusso, è dotato di tablet e totem digitali con i quali il personale Casavo indica le opportunità che la piattaforma offre a potenziali venditori e acquirenti. Quanti vorranno potranno scoprire il valore della propria casa e fissare direttamente una visita, mentre i potenziali acquirenti avranno a disposizione visori 3D per esplorare le case di Bologna disponibili sulla piattaforma di annunci di Casavo.

La promozione

L’attività è supportata da una campagna social sui canali Casavo e da una campagna adv su una selezione di testate locali. All'interno del centro commerciale invece sono presenti led e poster che indicano la presenza e la posizione del pop-up store.