La scelta dei refrigeranti a basso GWP: cosa bisogna sapere

Siete responsabili dei sistemi di refrigerazione all’interno della vostra azienda?

Se è così, conoscerete le crescenti pressioni per passare a refrigeranti che non impoveriscono l’ozono e a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP).

La necessità di conformarsi alle più recenti normative sui gas fluorurati e la disponibilità sempre più limitata dei vecchi refrigeranti a base di HFC (idrofluorocarburi) ad alto GWP, come l’R-404A e l’R-507 imposti dai protocolli sul clima, rende urgente la necessità di valutare le opzioni per la transizione verso i refrigeranti di nuova generazione a basso GWP.

Questi sviluppi normativi, insieme all’incremento dei costi dell’energia, possono essere visti come un’opportunità per trovare e utilizzare una soluzione sostenibile a lungo termine che sia in grado di fornire ulteriori vantaggi. Con una moltitudine di refrigeranti tra cui scegliere, non è necessario accontentarsi di uno che soddisfi solo i criteri di adeguatezza quando si può scegliere un refrigerante che offre di più in termini di efficienza energetica e di prestazioni del sistema.

Riconoscere le proprietà principali di ciascun refrigerante e i vantaggi che ne derivano vi aiuterà a prendere la scelta giusta. Le domande utili da porre possono essere le seguenti:

Il vostro refrigerante è conforme e legalmente consentito per l’uso con le vostre apparecchiature?

È energeticamente efficiente?

Migliora le prestazioni del sistema?

Qual è la sua classificazione di sicurezza ed è in grado di soddisfare le vostre esigenze future?

La scelta del refrigerante avrà un impatto positivo sul costo del ciclo di vita?

Vale anche la pena di considerare come i sistemi di refrigerazione e riscaldamento possano essere configurati per ridurre l’impronta di carbonio utilizzando meno energia durante il funzionamento e che possono facilitare il recupero e il riutilizzo del calore residuo. La guida essenziale di Opteon™, Tempo di guardare all’efficienza energetica, può offrire alcune indicazioni. La guida menziona studi recenti sui diversi tipi di refrigeranti utilizzati in diversi scenari e dimostra come questi possano ridurre le emissioni dei sistemi e i costi del ciclo di vita. Questi studi indicano importanti differenze tra i refrigeranti a basso GWP disponibili, differenze che dovrebbero essere analizzate prima di scegliere un sostituto.

La sicurezza sarà un aspetto fondamentale da tenere in considerazione quando si progetta un aggiornamento o un nuovo sistema HVACR. La scelta di un refrigerante che può essere maneggiato, immagazzinato, installato e sottoposto a manutenzione in modo sicuro e semplice contribuirà a rendere più sicuri gli ambienti commerciali e domestici e a ridurre i costi di gestione. Ad esempio, i refrigeranti come Opteon™ XL20, classificati come A2L, non sono tossici e hanno una minore infiammabilità.

Conoscere le caratteristiche delle alternative HFO (idrofluoroolefine) di nuova generazione a basso GWP, come Opteon™ XL20 che dispone di un GWP di soli 148, vi aiuterà a prendere una scelta informata nel passaggio ai refrigeranti a basso GWP. Per saperne di più sulle principali differenze tra i refrigeranti e su come i refrigeranti a basso GWP possano offrire risparmi energetici e di costo, leggete la guida essenziale di Opteon™: Tempo di guardare all’efficienza energetica.