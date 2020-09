Laserwall, la comunità di quartiere ora fa anche la spesa

La spesa di prossimità passa anche attraverso un'App, che permette di facilitare l'acquisto di prodotti e servizi per le famiglie che vivono nello stesso palazzo o quartiere, grazie alla nuova sezione "La Spesa" di Laserwall.

“Obiettivo di Laserwall -dice Salvatore Dolce, founder e Ceo di Laserwall- è supportare le comunità di quartiere nel diventare sempre più bacino di condivisione, rendendo il condominio in sé un vero e proprio hub a supporto del miglioramento della vita di tutti i giorni”.

Laserwall è già disponibile per oltre 100.000 persone residenti a Milano e dintorni: ogni inquilino avrà la possibilità di visionare le offerte disponibili e aderire a un gruppo spesa già aperto, che viene gestito da un manager, responsabile di portare a termine l'ordine e distribuire i prodotti acquistati.

Attraverso l’app e la bacheca digitale, le persone hanno accesso a promozioni dedicate, occasioni di socializzazione e incontro, informazioni utili e professionisti di cui si può avere bisogno. Laserwall permette inoltre di avere un alto livello di profilazione, accessibile sia dai grandi brand sia dalle piccole attività.

I partner di Laserwall nella sezione La Spesa

Tra i partner di Laserwall Caterisana, startup agroalimentare che produce conserve gourmet sott’olio di prodotti ricercati e confetture di frutta calabrese 100% artigianali e Selpizz, il kit esperienziale per comporre una pizza e con ingredienti selezionati di alta qualità a casa propria.

Sul fronte servizi, dal baby e dogsitting ai servizi sanitari, tra i partner troviamo Delivery Care azienda che si occupa di assistenza socio-sanitaria per tutta la famiglia, a domicilio, che offre anche il test di analisi sierologica e tampone per individuare anticorpi o il virus Sars-CoV2. Dog Heroes, startup che si occupa di preparare cibo fresco per cani, ThinkAbout, azienda che valorizza in maniera economicamente sostenibile le eccedenze alimentari.

“Il test che abbiamo attivato a luglio si è dimostrato un successo andato ben oltre le aspettative -commenta Salvatore Dolce- Gli inquilini con cui abbiamo interagito in questa fase, che già da tempo conoscono e apprezzano il valore aggiunto di Laserwall nella loro quotidianità, hanno risposto con entusiasmo a questa nuova opportunità di acquisto di prodotti, particolarmente apprezzati per qualità ed esclusività".