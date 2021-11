L’asciugacapelli intelligente e più leggero al mondo by GAMA GAMA Italy Professional si tinge di BLACK & GOLD ROSE e si potenzia

@IQPERFETTO #IQBlack #GAMAItaly #gamaprofessional

Design accattivante e incredibile leggerezza: è il nuovo iQ Perfetto oggi disponibile in BLACK e GOLD ROSE nato in casa GAMA Italy Professional, dal 1969 sinonimo di ricerca ed innovazione, pronto a rivoluzionare il settore del Hair & Beauty Technology.

Già riconosciuto come l’asciugacapelli professionale più leggero al mondo - il suo peso (294 g) eguaglia quello di uno smartphone - iQ Perfetto vanta una forma slanciata e compatta, grande la metà rispetto ai phon tradizionali e progettata per prevenire i danni muscolari derivati da un uso prolungato.

Dotato di un motore brushless intelligente che incrementa le prestazioni riducendo i tempi di asciugatura del 30% senza utilizzare potenza extra (Venturi Effect), iQ Perfetto ha una maggiore durabilità rispetto ai competitor. Il suo segreto: un sistema di autodiagnosi che identifica e risolve eventuali problemi operativi e una tecnologia di Auto-Clean che, facendo ruotare la turbina del motore in senso contrario, consente una pulizia più profonda del filtro. Tale filtro protegge la meccanica dell’apparecchio e ha la capacità di bloccare anche le più piccole particelle di sporcizia evitando che entrino a contatto la cute.

La continua ricerca nel campo della cura dei capelli portata avanti da GAMA Italy Professional si concretizza oggi nella Oxy Active Technology di iQ Perfetto che, sfruttando il potere antibatterico e ringiovanente dell’ossigeno attivo, garantisce capelli sani, brillanti e rigenerati fin dalle cuticole per esaltarne il colore.

In linea con la filosofia dell’azienda che da sempre semplifica l’utilizzo dei suoi device tecnologici, iQ Perfetto è inoltre dotato di un pratico sistema di Memory Function che memorizzando la velocità e la temperatura permette la scelta tra 12 possibili configurazioni gestite da un elegante display al LED.

Così unendo tecnologie di ultima generazione, la qualità Made in Italy e un’estetica sofisticata che si concretizza nella scelta di colori chic come il NERO e il GOLD ROSE, che si susseguono alla sua versione ghiaccio, GAMA Italy Professional lancia lo strumento perfetto per hairstylist e consumatori: iQ Perfetto.

Caratteristiche tecniche:

L’asciugacapelli è dotato di un cavo di 3 metri, un diffusore e due bocchette ad aggancio conico

3 velocità, 3 temperature e colpo d’aria fredda Cool Shot

Velocità motore: 110.000 giri /min, potenza: 2000 Watt, pressione dell’aria: 650 mmH2O, rumorosità: solo 78 dB, Peso: 294 g.

Prezzo al pubblico: € 279

DA OLTRE 50 ANNI SPECIALISTA NELLA TECNOLOGIA PER IL SETTORE BEAUTY

Fondata nel 1969 da Mario Gardini a Bologna, GAMA Italy Professional è stata, sin dalle sue origini, l’azienda italiana leader nel settore per ricerca e innovazione, lanciando la prima piastra per capelli per uso domestico al mondo.

GAMA Italy Professional è diventato il marchio di fiducia del settore Hair & Beauty Technology grazie ad un approccio visionario dalla progettazione allo sviluppo del prodotto. Oggi il marchio è presente in oltre 50 paesi del mondo, la sede principale si trova a San Pietro in Casale (BO), i quattro siti produttivi sono divisi tra Brasile, Argentina, Italia e Cina.

Nel corso degli anni la continua ricerca nel campo della cura dei capelli ha portato GAMA Italy Professional alla realizzazione di tecnologie rivoluzionarie che hanno reso facile e comodo ottenere anche gli styling più elaborati, pur mantenendo ed esaltando la salute di cute e capelli. Dagli accessori come piastre, asciugacapelli, rasoi e tagliacapelli ai prodotti per la cura ed il nutrimento dei capelli e molto altro ancora: GAMA Italy Professional offre soluzioni sempre all’avanguardia per ogni esigenza.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci:

info@gama.eu

mrkconsultant@gama.eu

annapaola.atzori@ubu-team.com

+39 051 666 8811