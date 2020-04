Latterie Inalpi porta l’eccellenza italiana in tv

Parte il 26 aprile, per concludersi il 6 maggio, la prima campagna media nazionale di Latterie Inalpi. La messa in onda dello spot cade in un momento particolare: alla complessità data dal Coronavirus e dalle sue conseguenze si aggiunge il desiderio di raccontare gli ultimi 10 anni di vita dell’azienda (con la nascita e crescita della filiera corta e certificata del latte 100% piemontese, un modello unico), oggi che la storia di Latterie Inalpi vede i prodotti diffusi presso tutti gli scaffali della gdo. Vi è poi il messaggio, proposto nello spot, dell’attenzione alle produzioni italiane: il concetto è rappresentato dall’hashtag #MangiaItaliano, anche soggetto della campagna Coldiretti a sostegno del Made in Italy a tavola.

Lo spot da 15 secondi che andrà in onda sulle piattaforme Rai, Mediaset, Sky, La7, Discovery racconta l’appartenenza a una terra orgogliosa come il Piemonte, e la partecipazione a un progetto ben più grande, quello dell’intero Paese.

Nello spot sono presenti due linee di prodotto, tutte provenienti dalla filiera corta e certificata: per la Gamma Premium il Grattugiato Italiano senza lisozima, i Formaggini Bio, le Fettalpine, il Burro Piemontese e il Latte in Polvere. Per la Gamma Classica la Mozzarella, le Fettine di latte, i Formaggini di latte, il Burro tradizionale da panna di centrifuga, il Burro Chiarificato. Lo storytelling dello spot si basa sui valori dell’azienda: la terra, sinonimo di un territorio sul quale quotidianamente Inalpi opera e al quale è legata profondamente, perché in esso affondano le sue radici e la sua storia; la filiera corta e certificata, composta da persone che lavorano ogni giorno con l’obiettivo di creare qualità; i prodotti Inalpi.

Destinatari della campagna televisiva nazionale sono tutti i consumatori, soprattutto a coloro che richiedono una sempre maggiore informazione su ciò che portano in tavola.

Il primo investimento di Latterie Inalpi in comunicazione tv, legato peraltro a due appuntamenti simbolici quali il 25 aprile e il primo maggio, viene considerato dal management un: “Primo passo - spiega Pierantonio Invernizzi, direttore commerciale e Marketing Inalpi - in un mondo ancora tutto da scoprire. Dovremo poi verificare risultati e riscontri per valutare i futuri passaggi e investimenti su questo mezzo”.

L’invito a mangiare italiano

Latterie Inalpi è impegnata, non solo con questa campagna, a sostenere le vere e numerose eccellenze presenti sul territorio piemontese e italiano. Il mondo del food è costellato da una miriade di piccole e grandi realtà che producono referenze di altissima qualità. “Questo - prosegue Invernizzi - è il momento nel quale è necessario farlo sapere, condividere con i consumatori ogni singola storia. I clienti sono diventati oggi osservatori attenti in merito a ciò che acquistano, hanno imparato a spostare la loro attenzione dal fronte al retro della confezione e sanno conferire il giusto riconoscimento a chi lavora seriamente con l’obiettivo della qualità e trasparenza. Questa è anche la ragione per cui sosteniamo la campagna #MangiaItaliano che, siamo certi, avrà tutta l’attenzione dei consumatori che sapranno compiere le giuste scelte”.

Guarda lo spot in versione premium e classica: