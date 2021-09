Lavazza lancia le capsule a impatto zero compatibili Nespresso

Novità green in casa Lavazza, il cui più ampio impegno pluriennale “Roadmap to Zero” si concretizza anche a livello di innovazione di prodotto. Il brand di caffè ha infatti lanciato le nuove capsule a zero impatto di Co2 (emissioni compensate) e compatibili con macchine Nespresso Original.

Lavazza Qualità Oro, Qualità Rossa, Crema e Gusto, ¡Tierra! e Dek sono le cinque note miscele racchiuse nel nuovo tipo di referenza. Tutte disponibili nel pack da 10 capsule, oppure nel formato da 30 capsule nel caso di Crema e Gusto e Qualità Rossa.

L’idea è di offrire un "espresso autentico e iconico a zero impatto CO2", come spiega l'azienda in una nota. Un messaggio messo in evidenza anche sul packaging degli astucci, in carta riciclabile certificata Fsc e che sarà altresì veicolato da una campagna integrata su diversi canali: flight tv, digital e social, isole wow negli stores e sito web.

Il progetto selezionato per la compensazione delle emissioni di queste capsule è "Madre de dios" ed è nato in Perù con l’obiettivo di proteggere le omonime foreste dagli insediamenti umani, proteggendo alberi e biodiversità locale, nonché il sostentamento delle relative comunità indigene. Come spiega Lavazza, il progetto, certificato dai due standard internazionali Verified Carbon Standard (VCS) Climate e la Community e Biodiversity Standards (CCB Gold), "in 38 anni di attività ha creato 470 posti di lavoro - con il 100% dei dipendenti peruviani - per proteggere l'area e sviluppare pratiche forestali sostenibili e ha salvaguardato circa 100.00 ettari di foresta pluviale amazzonica tenendo monitorate 35 specie minacciate. Protegge le comunità autoctone di Yine e Huitoto e ha contribuito a risparmiare fino ad oggi oltre 25 mila tonnellate di CO2".