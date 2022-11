Le cooperative Conad sensibilizzano i giovani contro la mafia

In più città si è tenuta la prima tappa del progetto delle cooperative Conad per sensiblizzare i giovani studenti italiani contro la mafia

Il progetto attivato da Fondazione Conad ETS e realizzato da Unisona è dedicato agli studenti per sensibilizzarli nella lotta alle mafie. Per questo motivo, Conad Nord Ovest e Conad Adriatico, rispettivamente a Torino e Brindisi hanno dato appuntamento a centinaia di studenti delle scuole medie e superiori del territorio in occasione della prima tappa di questo percorso: ossia l’evento nazionale trasmesso in live streaming condotto dal Presidente Pietro Grasso sui temi della legalità e della lotta alle mafie. Nei prossimi mesi si proseguirà con eventi live su temi di attualità e interesse per le nuove generazioni con accesso gratuito a tutte le classi che vorranno partecipare.

Le attività di Conad per le scuole

Negli anni la cooperativa ha attivato numerose iniziative coinvolgendo il mondo scolastico. Tra le attività: Insieme per la Scuola Conad, il programma nazionale che negli ultimi dieci anni ha permesso di donare alle scuole italiane 270mila premi in attrezzature informatiche e materiali didattici, per un valore complessivo di 37 milioni di euro, e Scrittori di Classe Conad, che si pone l’obiettivo di stimolare nei ragazzi il piacere della lettura e della scrittura, nonché di svilupparne il pensiero critico.

Le dichiarazioni

“Conad Nord Ovest è da sempre sensibile alle tematiche sociali e attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire ancora una volta il nostro impegno al fianco delle comunità per sostenere il patrimonio più grande del nostro Paese: i giovani e il loro futuro -conferma l’amministratore delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari-. Questo progetto altamente formativo, a cui abbiamo aderito con convinzione, si pone perfettamente in linea con Sosteniamo il futuro Conad, che racchiude il nostro impegno verso un futuro più sostenibile”.

“Come Soci Conad ci gratifica essere vicini al territorio, così come la consapevolezza dell’importanza del nostro ruolo nel contesto economico e sociale delle comunità che ci ospitano" dichiara Stefano Giallombardo, socio torinese e consigliere d’amministrazione di Conad Nord Ovest.

“La nostra Cooperativa non opera solamente all’interno dei punti vendita, ma va oltre, distinguendosi per la profonda vocazione sociale, tanto che il negozio Conad è ormai vissuto anche dalle scuole come importante punto di riferimento -dichiara Gianluca Tenore, socio Conad Adriatico–. Per noi Soci di Conad Adriatico essere al fianco delle nostre comunità è motivo di orgoglio e gratificazione, perché sentiamo di assolvere a una funzione essenziale e alla base del nostro impegno: promuovere la cultura dell’agire insieme, con l’obiettivo ultimo di sostenere concretamente il futuro dei nostri territori, di cui i giovani rappresentano il patrimonio più importante”.

“Fondazione Conad ETS nasce ereditando dal Sistema Conad una lunga storia di impegno sociale e di attenzione alla formazione dei giovani: per questo siamo orgogliosi di sostenere questo importante progetto dedicato a ragazzi delle scuole di tutta Italia" afferma la direttrice della Fondazione, Maria Cristina Alfieri.