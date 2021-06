Le linee guida per la ripresa delle attività economiche

Si torna gradualmente alla normalità ma con le dovute misure di sicurezza. Le attività commerciali dovranno continuare ad attenersi a specifiche direttive per contrastare la diffusione del Covid 19. Per questo motivo sono state delineate specifiche soluzioni per consentire la ripartenza delle attività commerciali contenute nel testo della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Le linee guida

Gli esercenti dovranno attenersi alle misure di prevenzione predisponendo un'adeguata informazione sulle stesse; dovranno definire il numero massimo di presenze contemporanee da valutare in relazione allo spazio e ai ricambi d’aria. Le valutazioni sul numero di presenze in store dovranno valutare anche il percorso di entrata, presenza e uscita per evitare possibili aggregazioni.

Nei supermercati così come nei centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C e prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi.

Per tutti è obbligatoria la presenza e la disponibilità di prodotti per l’igienizzazione delle mani. Obbligatorio anche l'uso corretto della mascherina sia per gli utenti che per i lavoratori i quali dovranno igienizzarsi le mani in maniera costante durante il servizio di lavoro. e assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.

Obbligatorio, inoltre, mantenere aperte finestre e vetrate per favorire il ricambio d'aria, condizioni meteo permettendo. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria.

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche e si dovranno favorire modalità di pagamento elettroniche.

Il commercio al dettaglio nelle aree pubbliche

Le linee stabiliscono le modalità anche per mercati e mercatini degli hobbisti nei quali si deve assicurare almeno un metro di separazione tra gli utenti, adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine, un’adeguata informazione.