Le nuove soluzioni di cassa flessibili di Diebold Nixdorf a Euroshop 2023

Antonio Semeraro di Diebold Nixdorf ci illustra le novità tra cui il sistema self che ha permesso a Marks and Spencer di vincere il premio

I sistemi cassa self service sono al centro della proposta Diebold Nixdorf a Euroshop 2023. Dopo il progetto, premiato con il best instore solution, per l'area bar di Marks & Spencer, una cassa self service con la proposta di acquisti in cross selling che ha velocizzato l'attività dei bar, incrementato gli acquisti ed eliminato le code, la novità per questa fiera è DN Series Easy One.

La cassa Easy One Diebold Nixdorf a Euroshop 2023

Easy One è una cassa multifunzione sviluppata da Diebold Nixdorf insieme a 5 retailer nel mondo. Con loro l'azienda ha analizzato le criticità nei punti cassa per sviluppare una soluzione che unisce cassa classica assistita, self service, poss e modalità semi assistita, in un'unica postazione, con la gestione del contante e la luce di segnalazione per l'assistenza. Nasce come cassa automatica pura, alla quale si possono aggiungere successivamente accessori per completare i servizi offerti in base alle necessità.