Le pmi supertech si preparano per black Friday e Natale

Le piccole e medie imprese usano sempre più l’intelligenza artificiale, obiettivo: migliorare le vendite delle festività 2024

Sono quasi 9 su 10 le pmi convinte che il periodo più importante dell’anno per vendere è alle porte, con black Friday e Natale. Per affrontarlo al meglio, si armano di dati e Ai. Lo certifica una ricerca di Amazon che ha preso in considerazione 5.000 piccole e medie imprese in Uk, Francia, Germania, Spagna e Italia. “Sin dal […] 2016 -sottolinea Filippo Ciocca, presidente di Ciocca-, abbiamo partecipato attivamente al black Friday, registrando ogni anno performance eccellenti in termini di vendite; nel 2023, il nostro fatturato è cresciuto del 251% rispetto a un periodo medio dell’anno”.

Black Friday e Natale, picco di vendite

Per il campione, con l’avvicinarsi del black Friday di Amazon e poi del Natale, i fattori chiave per il successo dei partner di vendita di Amazon sono due: avere a disposizione i giusti prodotti e saper usare gli strumenti più adatti per ottenere buoni risultati. Fra il campione, ben l’88% dice che il periodo delle vendite natalizie è fondamentale per la crescita. Il 91% delle imprese tedesche afferma che il black Friday e i picchi di shopping natalizio sono fondamentali per la loro crescita, subito seguite da Spagna (90%), Francia (89%), Italia (88%) e Regno Unito (83%). L’84% delle pmi dice di sapere che il momento delle festività è fondamentale anche per i consumatori che vogliono acquistare.

Dati, Ai e crm per un sereno Natale in azienda

La ricerca ha evidenziato le tre principali strategie tra i partner di Amazon per aver successo nelle vendite del black Friday e del Natale

Analisi dei dati

I commercianti ritengono che l’analisi dei dati sia lo strumento più importante per crescere ed avere successo in azienda. I partner di vendita in Uk sono i più propensi a utilizzare strategie basate sui dati per aumentare la visibilità e guidare le vendite (53%), seguiti da Spagna (52%), Italia (52%), Francia (44%) e Germania (42%). Leggere i dati, specie se voluminosi, è spesso un problema, ma una loro efficace comprensione è fondamentale: attraverso l’analisi dei dati e l’uso dell’Ai, le pmi non si limitano a reagire alle tendenze ma cercano di prevederle.

L’Ai di Amazon per i partner commerciali

Alle pmi è stato chiesto specificatamente delle capacità di inserzione Ai di Amazon e in particolare del nuovo strumento di Ai generativa che crea pagine di dettaglio dei prodotti: il 77% degli intervistati lo ritiene utile per la propria attività. Non solo: per il 40% di loro l’Ai è lo strumento più utile alla crescita e al successo aziendale, dopo l’analisi dei dati.

Customer relationship management (crm)

Costruire relazioni durature con i clienti è un altro aspetto cruciale per il successo delle vendite. Sistemi di crm sono centrali. Nel Regno Unito, il 45% dei partner di vendita riconosce i vantaggi di solide strategie di gestione crm per tracciare e mantenere i rapporti con i clienti. Lo crede il 42% dei tedeschi, il 37% di italiani, spagnoli e francesi.