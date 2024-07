Le potenzialità di Cosmic Crisp nel reparto ortofrutta #Gdoweektalks per Vip e Vog

La nuova Cosmic Crisp, la mela lifestyle dal piacere celestiale, è arrivata anche in Italia e dopo qualche anno di test positivi è pronta, anche in volumi, ad essere un game changer per la categoria nei reparti ortofrutta della moderna distribuzione italiana. Ne abbiamo parlato in questa puntata speciale dei Gdoweektalks con i responsabili marketing Hannes Tauber di Vog, Home of Apples e Benjamin Laimer di Vip, i due consorzi che in Alto Adige hanno puntato su questa mela e ne supportano anche le attività di comunicazione e marketing.

Guarda i capitoli del della puntata Gdoweektalks per Cosmic Crisp

2:00 Storia e caratteristiche di Cosmic Crisp

4:05 I numeri e le prospettive di Cosmic Crisp

6:58 Gli strumenti per i retailer per inserirla in reparto

10:08 Eventi di comunicazione e marketing instore e sul territorio