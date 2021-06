Le Settimane della Transizione Alimentare di Carrefour

Sarà dedicata ai prodotti sostenibili italiani la nuova edizione delle Settimane della Transizione Alimentare promossa e organizzata da Carrefour. L'iniziativa coinvolge gli ipermercati Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express su tutto il territorio nazionale da oggi fino al 30 giugno ma sarà disponibile anche su questo sito. Il progetto rientra nell'ambito nella strategia di Transizione Alimentare per Tutti. Il progetto fu lanciato da Carrefour a livello europeo nel 2020 in altri cinque paesi (Belgio, Francia, Polonia, Romania, Spagna), nell'ambito del più ampio programma Act for Food avviato dall’insegna nel 2018.

“Questa edizione è la prima interamente focalizzata sui prodotti italiani -sottolinea Gilles Ballot, direttore merci, marketing e eCommerce di Carrefour Italia-. Con questo progetto vogliamo proseguire nel percorso di valorizzazione delle buone pratiche sostenibili delle aziende italiane, incluse piccole e medie imprese dei territori in cui sono presenti i nostri negozi, valorizzando i loro prodotti agli occhi dei nostri consumatori e raccontandone l’eccellenza e l’impegno nella sostenibilità”.

Nel corso dell'evento l'insegna percorrerà un viaggio ideale lungo tutta l'Italia per promuovere la sostenibilità dei prodotti realizzati nel nostro Paese. Per questa edizione sono stati scelti 30 articoli da fornitori italiani e internazionali, invitati a siglare con Carrefour Italia un patto di impegno e co-responsabilità, con presenza produttiva locale, incluse diverse referenze a marchio Carrefour. La scelta delle referenze è stata determinata da più fattori: confezioni, prodotti responsabili, biodiversità, clima e trasparenza. In store saranno disponibili prodotti di prima necessità come latte, formaggi, acqua, succhi di frutta, uova, carne, insalate e caffè, ma anche sorbetti in stecco, il vino Chianti Classico o le vongole veraci, insieme a una proposta non food per la cura corpo e per la casa.

Tra gli obiettivi c'è la promozione del concetto di sviluppo sostenibile e di stile di vita sano e consapevole, a partire dalla valorizzazione del lavoro dei produttori che operano in Italia, già impegnati su questi temi.

La comunicazione

Per la promozione dell'iniziativa è stato predisposto un volantino nazionale sia digitale che cartaceo. Inoltre, è disponibile il racconto dell'evento in una landing page appositamente realizzata. Nei punti di vendita, infine, è previsto il coinvolgimento dei Superheroes, ossia collaboratrici e collaboratori selezionati per promuovere i valori dell’iniziativa verso tutti i clienti.