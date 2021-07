Le stoviglie compostabili della linea IlipBio

L’utilizzo di materiali compostabili e rinnovabili fa di ILIP Srl un vero e proprio pioniere nell’offrire le soluzioni più avanzate in tema di qualità e sostenibilità ambientale.

I prodotti compostabili ILIP offrono la garanzia e la sicurezza della conformità alle normative in materia di compostabilità e contatto alimentare.

La qualità che si rinnova

Le stoviglie in bioplastica come il PLA e Mater-Bi sono certificate Industrial Compostable e rispettano i requisiti delle Norma Europea EN 13432 del 2002. Questa norma definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile e compostabile e, come tale, non rilasciare residui tossici nel terreno.

Dopo l’uso, le stoviglie compostabili possono essere smaltite, dopo avere verificato le regole del proprio comune, nei contenitori dell’umido per essere avviate al riciclo organico (compostaggio industriale). Inoltre, anche la confezione è certificata compostabile, in quanto realizzata in mater-bi, e riporta in evidenza i loghi degli enti certificatori, come per esempio Din Certco, CIC (Consorzio Italiano Compostatori) e TUV Austria. Le componenti essenziali per la produzione di queste bioplastiche sono prodotti naturali e rinnovabili come amido di mais o manioca, canna o barbabietola da zucchero e oli vegetali.

I bicchieri trasparenti in PLA sono adatti all’utilizzo con bevande fredde o a temperatura ambiente fino ad un massimo di 40oC. Mentre i bicchieri bianchi, i piatti piani, fondi e da dessert High Performance in Mater-Bi hanno una resistenza elevata alle temperature e possono essere utilizzati anche per bevande e cibi caldi fino ad una temperatura di 80oC.

I prodotti di ILIP

Per scoprire tutti i prodotti biodegradabili o compostabili prodotti e commercializzati da ILIP e avere più informazioni sulla loro composizione e caratteristiche, visita il sito www.ilip.it alla pagina Sostenibilità e approfondisci nella sezione “Risorse rinnovabili” per visualizzare il manuale “ILIP Bio per l’ambiente” https://www.ilip.it/sostenibilita/#risorse-rinnovabili.

Oltre ai prodotti compostabili in bioplastica, la linea IlipBio offre stoviglie, posate e contenitori per il catering prodotti al 100% da risorse rinnovabili come la polpa di cellulosa, il cartoncino e il legno adatti per cibo e bevande caldi e freddi.