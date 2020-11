L’eCommerce: l’alleato della prossimità

Il periodo di emergenza sanitaria ha messo in difficoltà molte attività costrette a chiudere nel rispetto delle normative anticontagio. L'eCommerce si è rivelato in più casi un alleato prezioso e uno strumento in grado di supplire la presenza instore dei consumatori e di colmare le distanze.

Per questo motivo sono nate varie realtà online in grado di valorizzare anche il commercio locale. È il caso dell'iniziativa In Vetrina, un'applicazione mobile, per dispositivi iOS/Android, pensata per supportare il commercio di prossimità durante il periodo attuale. Nella sua prima settimana di attività ha già registrato 100 iscrizioni e 1.000 download.

Il progetto è gratuito, finanziato interamente dagli stessi creatori Filippo Giove e Sonia Pivetta, professionisti nel settore IT di Desio (Mb), e Proteina CReativa, agenzia di comunicazione di Erba.

"Parlando con i commercianti della zona ci siamo accorti che avremmo potuto dar loro una mano ad offrire i propri prodotti online, riducendo così l'impatto negativo che la pandemia ha avuto sul commercio -spiegano gli sviluppatori-. Visto il riscontro positivo, stiamo già lavorando a nuove evolutive dell'applicazione. Contiamo, infatti, che il progetto non si riduca ad un mero aiuto in fase di lockdown, ma possa dare un nuovo impulso al commercio locale avvicinandolo al mondo dell'online in modo stabile d'ora in avanti".

Come partecipare

I negozianti interessati possono iscriversi a questo sito creare il profilo della propria attività e caricare i prodotti offerti, con relative foto, descrizioni e prezzi. Ogni commerciante può anche inviare una notifica push al giorno agli utenti, inserendo promozioni o offerte. I consumatori che scaricano l'app possono visitare le vetrine online dei commercianti iscritti e contattarli tramite un form apposito per ricevere a domicilio/ritirare i prodotti di proprio interesse.

Vicini e connessi

Tra le tante iniziative avviate nel settore della spesa online c'è anche Vicini e connessi - Il Digitale per l’economia locale, nuovo capitolo del progetto Solidarietà Digitale promosso dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, avviato in primavera, per mettere in contatto cittadini e aziende.

Anche in questo caso, la nuova fase del progetto si indirizza su commercianti locali con l'obiettivo di diventare un punto di incontro tra domanda e offerta di soluzioni tecnologiche.

Il progetto schiera, infatti, in campo da un lato le piattaforme abilitanti nazionali o internazionali del commercio online, insieme a società e addetti alla logistica o servizi di consegna a domicilio, dall’altro lato i piccoli esercizi locali e di quartiere, le botteghe artigiane, le imprese legate al commercio di prossimità.

“Questo progetto -afferma la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano- è un invito alle aziende del digitale e di settori collegati ad aiutare i piccoli esercizi commerciali affinché possano dispiegare le proprie capacità di azione anche in una fase di emergenza. Negozi e botteghe che sono una ricchezza del tessuto commerciale e sociale italiano stanno soffrendo in modo particolare le conseguenze del Covid-19 e delle misure necessarie per contrastare la diffusione del virus. E’ il momento di essere solidali anche grazie al digitale”.