La sinergia Leolandia-Playmobil ha l’obiettivo di realizzare una cross-promotion e creare nuovi contenuti per il segmento bambini

Leolandia, parco a tema a 30 minuti da Milano frequentato ogni anno da una media di 1,2 milioni di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero, ha siglato una partnership con Playmobil, che dal 1974 accompagna i giochi di intere generazioni di bambini in Europa e nel mondo. L’accordo prevede una collaborazione sinergica con l’obiettivo di realizzare una cross-promotion e creare nuovi contenuti per il segmento bambini.

La collaborazione parte con un’operazione di product placement al parco: l’attrazione Spegnilfuoco, giostra aerea abbinata a un gioco nel quale i bambini provano a domare un incendio, è completamente tematizzata con le immagini e le statue dei pompieri Playmobil, tra i personaggi più famosi di questo marchio. L’iniziativa prevede anche per alcuni fine settimana la presenza del personaggio animato del Pompiere Playmobil: i bambini potranno incontrarlo per la prima volta in Italia e scattare un selfie con i genitori.

Parallelamente è partita una promozione al consumo che offre la possibilità di un ingresso omaggio a Leolandia, valido per bambini fino a 10 anni di età, a tutti coloro che acquistano i giochi Playmobil sul negozio online ufficiale.

“Playmobil è un brand che condivide con noi un orientamento proattivo nei confronti del gioco, volto a stimolare la creatività dei piccoli -commenta David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia-. Questo è il primo passo verso una collaborazione continuativa che punta a realizzare contenuti inediti e che ci vede coinvolti per la prima volta in un settore nuovo rispetto a quello dei personaggi delle serie animate, ma altrettanto di successo tra i nostri ospiti”.

“Questa partnership rappresenta per noi un’ottima opportunità, che ci assicura valore aggiunto, principalmente per due ragioni -aggiunge Andrea Galmozzi, responsabile marketing di Playmobil Italia- la specializzazione di Leolandia sul target bambini e la sua solida esperienza nello sviluppo di aree tematiche immersive e originali. Tutto questo ci consente di creare nuove occasioni d’interazione con il brand Playmobil, ancora più coinvolgenti e divertenti, in pieno accordo con la nostra missione: quella di promuovere un gioco che stimoli l’immaginazione, incentivando i più piccoli a esplorare e vivere i mondi dei loro sogni”.