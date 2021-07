Leroy Merlin e MD: un progetto sociale che dà lavoro a donne in difficoltà

Leroy Merlin Italia e MD hanno sottoscritto un impegno con Fondazione Territorio Italia per sostenere con azioni congiunte iniziative di carattere sociale ed economico nella provincia di Milano. In particolare, con l'iniziativa Digital Atelier si è potuto formare e reinserire nel mondo del lavoro donne in situazioni di fragilità sociale ed economica.

Il progetto ha concluso la parte formativa l’8 maggio con la consegna alle partecipanti dei diplomi nella sede milanese della Cooperativa La Strada di Milano, che ha curato il percorso di formazione. Tutte le partecipanti hanno pertanto trovato una nuova “casa” lavorativa presso le sedi locali di Leroy Merlin ed MD, per un nuovo inizio.

Fondazione Territorio Italia e le aziende partner hanno condiviso la medesima volontà di dar vita a interventi a favore delle comunità locali in risposta ai nuovi bisogni sociali causati dall’emergenza pandemica e di rinascita in termini di rilancio sociale ed economico.

Nata nel 2020, la Fondazione Territorio Italia voluta da Felice Saladini, presidente di MeglioQuesto Spa, “ha tra gli obiettivi del proprio piano d’impresa una crescita inclusiva dei territori in cui opera. Per questo motivo abbiamo deciso di sostenere le iniziative promosse da La Strada, alla quale ci unisce la medesima volontà di provvedere con interventi mirati e concreti per contrastare l’emergenza sociale e creare le basi per una rinascita lavorativa”.