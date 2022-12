Oltre 40 punti di vendita italiani Leroy Merlin hanno organizzato gruppi di volontari per sostenere associazioni del territorio con finalità socio-assistenziali

Dopo il successo delle due passate edizioni, Leroy Merlin ripropone anche quest’anno Sotto lo stesso Albero, l’iniziativa che invita i collaboratori dell’azienda, e per la prima volta anche i clienti e tutti gli appassionati del fare casa, a portare ovunque lo spirito del Natale. Oltre 40 negozi italiani Leroy Merlin hanno organizzato gruppi di volontari per dare sostegno ad associazioni del territorio con finalità socio-assistenziali, supportandole nel rendere le proprie strutture più accoglienti per le Feste natalizie.

Sono 50 le realtà coinvolte: case-famiglia, residenze per anziani e case di cura addobbati con alberi e decorazioni donati da Leroy Merlin. Grazie all’impegno di 550 tra collaboratori dei negozi e clienti che hanno deciso di dedicare il proprio tempo insieme al personale sanitario, ai volontari e agli ospiti delle strutture coinvolte. Con il progetto Sotto lo stesso Albero, Leroy Merlin consolida la relazione con le associazioni e gli enti attivi sui territori in cui opera, sottolineando come il fai-da-te possa diventare fare insieme, evidenziando un cammino verso una dimensione collettiva e solidale del fare, proprio insieme ai clienti e alle comunità locali.

“Da sempre la community di Leroy Merlin ha come obiettivo di unire intorno alla voglia di fare, dando vita ad esperienze che permettano alle persone di sentirsi utili attraverso un impatto positivo per sè stessi, per gli altri, per le comunità locali -commenta Giulia Staffieri, Leader Omnicommerce Leroy Merlin Italia-. Anche a Natale quindi, come ogni giorno, vogliamo mostrare la vicinanza ai territori che ospitano i nostri negozi. Un modo per ricambiare la fiducia e la fedeltà che i clienti ci dimostrano quotidianamente in tutte le città in cui siamo presenti”.