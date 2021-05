L’espansione di Dyson: apre il settimo Demo Store italiano

Primo punto di vendita in Toscana e settimo in Italia per Dyson che prosegue lo sviluppo della rete vendita con l’apertura di una struttura Dyson Demo Store, la seconda su territorio italiano dotata del Beauty Lab, dedicato all’esperienza dei prodotti Personal Care. Lo store si trova all'interno del centro commerciale I Gigli di Firenze. Il Beauty Lab, come già sperimentato nel punto di vendita milanese di piazza Gae Aulenti, è dotato di lavatesta e postazioni per lo styling, all’interno del quale è possibile avere un confronto personalizzato con uno dei Dyson Stylist, con consulenza ad hoc e servizio di styling realizzato grazie alle tecnologie Dyson.

Questa apertura rientra in un più ampio progetto di crescita di Dyson che intende raddoppiare il proprio portafoglio prodotti ed entrare in settori completamente nuovi entro il 2025. Dyson Demo Store è attiva con 200 store nel mondo e conta di aprirne oltre 20 nel 2021. Per la realizzazione di questi obiettivi, Dyson ha annunciato un nuovo piano di investimenti del valore di 2,75 miliardi di sterline in nuove tecnologie per i prossimi cinque anni: gli investimenti saranno concentrati a Singapore, nel Regno Unito e nelle Filippine e saranno supportati da piani strutturati per l'assunzione di ulteriori ingegneri e scienziati in settori chiave come quello relativo allo sviluppo di software, machine learning e robotica.

1 di 3

I negozi Dyson

I punti di vendita del brand sono spazi dedicati alla tecnologia e alla user experience, con la presenza di esperti a disposizione dei consumatori per raccontare i prodotti Dyson e offrire un approccio consulenziale a 360°. I Dyson Expert sono disponibili non soltanto in store ma anche su dyson.it dove è attivo il servizio di chat e video chat pensato proprio per assistere il consumatore in ogni fase del suo journey dalle fasi di scelta alla manutenzione o alla risoluzione di eventuali problemi legati all’uso quotidiano.

I Dyson Demo Store offrono non solo la possibilità di utilizzare demo di prodotto ma anche di personalizzare la propria esperienza con i prodotti Dyson. Ne è un esempio la customizzazione dello styler Dyson Airwrap™: nei negozi Dyson è possibile infatti comporlo a propria scelta, selezionando gli accessori più adatti al proprio tipo di capello e alle proprie esigenze di styling. Il consumatore ha quindi la possibilità di scegliere coni lunghi o corti in base alla lunghezza dei propri capelli, o ancora coni da 20, 30 o 40mm in base al tipo di onde e boccoli che vuole realizzare, spazzole liscianti forti o delicate in base alla texture della propria chioma.

In store è anche possibile personalizzare la custodia rigida dei prodotti Personal Care: al momento dell’acquisto è possibile richiedere gratuitamente l’incisione delle iniziali, scegliendo tra le diverse opzioni di colore disponibili sia per la custodia sia per l’incisione. Il servizio è ideale anche come gifting, per rendere i propri regali ancor più speciali.

1 di 3

Nuovi servizi

Dalla metà di giugno, sarà disponibile un servizio chiamato Virtual Service Engineer, mirato a ridurre il numero di riparazioni non necessarie, in particolare sui prodotti Floorcare, e migliorare l’esperienza dell’utente, limitando anche l’impatto rappresentato da consegne e spedizioni. Il Virtual Service Engineer sfrutta una piattaforma video per consentire all’esperto Dyson di vedere la macchina e guidare l’utente per individuare e risolvere il problema.