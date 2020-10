L’evoluzione di Decò verso l’ipergourmet

L’espressione Gourmet Experience sintetizza e contraddistingue l’idea del format Decò proposto da Gruppo Arena (VéGé) nell’iperstore di Palermo, in via Ugo La Malfa, il primo in città, il quinto in Sicilia. Uno store realizzato con la società compartecipata Palermo Retail e in partnership con l’impresa Arcipelago (ex Conad). Questo Iperstore è inteso come luogo di incontro, un percorso nel quale è possibile consumare i prodotti in assortimento in angoli dedicati alle degustazioni dando ampio risalto all’area dei freschi, ben evidenziata a livello di visual. Ad arricchire questa esperienza, la presenza di chef, sommelier e addetti che guidano giornalmente i clienti fornendo consigli e informazioni relativi a un’alimentazione sana e acquisti sempre più consapevoli, oltre che organizzando eventi, dai corsi di cucina allo show cooking.

“Continuiamo lo sviluppo nella città di Palermo per aumentare la nostra quota di mercato proponendo un modello di vendita unico nell’isola che risponde a una nuova e più moderna concezione dell’esperienza di acquisto, pensata e sviluppata per andare incontro alle esigenze dei clienti, sempre più attenti al benessere e alla qualità della vita -sottolinea il direttore generale Giovanni Arena-. Questo format, che sarà sviluppato su metrature tra i 3.000 e i 5.000 mq, per noi rappresenta l’evoluzione dell’ipermercato, la base sulla quale costruire lo sviluppo e per avviare il processo di ammodernamento degli altri nostri quattro iperstore siciliani”.

La struttura, locomotiva alimentare del centro commerciale Palermo Nuova Città (ex Città Mercato), alterna sul perimetro i tradizionali banchi freschi serviti (gastronomia, pasticceria, salumeria) con alcune specificità: la panetteria, ad esempio, utilizza farine di grani antichi siciliani e materie prime certificate, mentre la macelleria propone una selezione di carni siciliane provenienti da filiera certificata Antibiotic Free; infine la pescheria offre sia pesce fresco, pulito e sfilettato, sia preparati di pesce, in modalità pronto cuoci e take away, un’offerta che comprende due corner: uno dedicato al pesce surgelato e sfuso e un altro al sushi.

Ottica di servizio spinta anche per l’ortofrutta che ospita l’Orteria, già sperimentata nello store Decò Gourmet di Sant’Agata Li Battiati (Ct), con una proposta di ortaggi e verdure da scegliere per comporre insalate o per preparare il minestrone. In linea con le tendenze del mercato, è stata creata un’area del salutistico, oltre a una presenza significativa di eccellenze gastronomiche, siciliane, italiane e internazionali, valorizzate instore con il bollino Selezione Gourmet.

Il locale è dotato di un bar con dolci della tradizione siciliana e colazione all’italiana. La cucina interna offre tutti i giorni piatti pronti o cucinati espressi da portare direttamente a casa o da gustare instore nello Spazio Sapore che prevede anche posti a sedere.

L’assortimento è completato dalla cantina, dotata di un abbattitore di temperatura per raffreddare in pochi minuti il vino scelto, e dal non food declinato in una formula bazar che comprende diverse categorie (oggettistica per la casa, complementi d’arredo, attrezzi per il giardino, biciclette, libri, piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, accessori per auto, cancelleria, tempo libero).

L’inaugurazione di questo Iperstore segna contestualmente il lancio dell’eCommerce a livello di Gruppo (oltre l’esperienza di mydeco, già attiva da dieci anni come consegna a casa) attraverso Arena Shop, sito e app che prevede sia il servizio di consegna a domicilio a Palermo sia il ritiro nel punto di vendita.