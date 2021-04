LG: telefonia addio, il futuro sta nella mobilità e nella robotica

Chiude a livello globale la divisione telefonia di LG per decisione del cda dell'azienda. Il brand focalizzerà il suo business sui settori in crescita come i componenti dei veicoli elettrici, i dispositivi connessi, la smart home, la robotica, l’intelligenza artificiale e le soluzioni B2B insieme a piattaforme e servizi.

Gli smartphone LG attualmente in gamma continueranno comunque ad essere disponibili per la vendita e l'azienda continuerà a fornire assistenza clienti e aggiornamenti software per un periodo di tempo variabile in base all’area geografica di riferimento. Nel settore telefonia, inoltre, LG proseguirà nello sviluppo di tecnologie legate alla mobilità come il 6G, che consentiranno alla società di potenziare la propria competitività in altre aree di business.

In base a quanto stabilito, si prevede il completamento della chiusura, che sarà graduale, entro il 31 luglio. Non è escluso, però, che oltre questa data possano essere disponibili alcuni dei modelli attualmente in gamma.