Lidl e Nike: insieme per una linea sportiva low cost

L'ultima campagna lanciata da Lidl sulle proprie sneakers caratterizzate dai colori dell'insegna ha ottenuto ottimi risultati e una visibilità forse al di là delle più ottimistiche aspettative. A quella iniziativa segue la più recente campagna che Lidl sta sviluppando al fianco di Nike per la realizzazione di una linea di abbigliamento sportivo low cost. L'offerta comprenderà le famose sneakers, ma anche magliette, felpe e tute con prezzi che variano da 11,99 a 39,99 euro.

In questa fase, per evitare assembramenti instore, i prodotti realizzati saranno in vendita solo online sul sito dedicato di Lidl. La linea, stando a quanto pubblica Il fatto quotidiano, prevede al momento solo capi maschili e per bambini e non è ancora disponibile sul mercato italiano, mentre è presente su quello spagnolo e tedesco.

Le attività per l'ambiente

In ottica di sostenibilità, Lidl ha lanciato, inoltre, varie iniziative tra cui la carta fedeltà 100% digitale che propone l'invio dello scontrino su smartphone. Questa possibilità evita la stampa in negozio e rispetta l'ambiente, in linea con la filosofia dell'insegna.