Lidl in Germania propone a noleggio una city car elettrica

In partnership con Like2Drive, il servizio prevede un abbonamento mensile con un canone scontato a 222 euro, invece di 269, per i soci Lidl Plus

In Germania Lidl ha introdotto la possibilità di noleggiare una auto elettrica compatta in abbonamento a 269 euro al mese, scontato a 222 euro per i soci Lidl Plus. Si tratta di una Elaris Finn, una city car elettrica dalle dimensioni di una Smart, prodotta in Cina, importata nel paese e inserita nel servizio di noleggio Like2Drive, partner dell'operazione.

L'auto elettrica si può prenotare tramite l'app Lidl Plus che reindirizza al sito della società di noleggio.

Non è la prima volta che Lidl propone auto elettriche

L'insegna tedesca aveva già in passato proposto la formula in abbonamento per alcune auto a zero emissioni, lo scorso anno per esempio aveva testato, con molto successo, la formula a noleggio sulla Nissan Leaf, una berlina a quattro posti, decana delle auto elettriche.

La Elaris Finn, l'auto proposta da fine giugno per i soci Lidl Plus, è invece una due porte compatta con un'autonomia di circa 300 km, grazie alla batteria da 32 kWh e una velocità massima di 115 km/h. Può caricare fino a 30 kW alle colonnine in corrente continua (Dc) e fino a 11 kW in corrente alternata (Ac), alla massima potenza una carica completa avviene in poco più di un'ora. Questa iniziativa è per ora disponibile nei Lidl in Germania e non ne è prevista una simile in Italia.