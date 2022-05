Lidl Italia lancia una nuova linea in lino ecofriendly

La collezione, firmata Esmara e Livergy, è certificata EcoVero, che identifica prodotti a basso impatto ambientale durante il loro ciclo di vita

Lidl Italia, per il periodo estivo, ha realizzato una nuova capsule collection in lino firmata Esmara e Livergy, che sarà disponibile su tutti i 700 punti di vendita del retailer a partire dal 16 maggio.

La nuova linea comprende abiti freschi e leggeri, dallo stile casual e alla moda, rigorosamente in lino, preziosa fibra naturale la cui qualità, grazie alle proposte fashion di Livergy ed Esmara, sono rese accessibili a tutti.

La nuova capsule collection, inoltre, è stata sviluppata nel rispetto dell'ambiente: è infatti certificata EcoVero, marchio che permette di identificare prodotti con un basso impatto ambientale durante il loro ciclo di vita: dall’estrazione della materia prima, ottenuta utilizzando cellulosa che deriva da risorse rinnovabili nel legno, fino allo smaltimento.

Questo standard, riconosciuto a livello internazionale con la certificazione Ecolabel Ue, garantisce che le fibre viscose presenti nei capi siano prodotte attraverso l’utilizzo di fonti di legno certificate e controllate, con un utilizzo di energia fossile e risorse idriche notevolmente inferiore rispetto alla produzione di una normale viscosa, fino al 50% in meno.

La collezione include dalle canotte ai pantaloni, alle polo. Più nel dettaglio, la linea Esmara by Lidl comprende canotte lunghe, maglie e pantaloni per donna, mentre Livergy by Lidl presenta polo e camicie a maniche corte per uomo.