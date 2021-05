Lidl nella nuova campagna si racconta come alleato quotidiano

Lidl Italia investe nella nuova campagna pubblicitaria “Ci pensa Lidl”, dove si punta l’attenzione sui concetti di semplicità e spesa smart, ovvero presentandosi come facilitatore della vita quotidiana. La comunicazione, in onda dal 9 maggio, rappresenta un nuovo approccio per l'insegna, che punta maggiormente su un racconto valoriale e meno sulla singola promozione, toccando temi quali la freschezza e la qualità dell’assortimento, con particolare riguardo al comparto frutta e verdura.

Il messaggio “è la convenienza a farvi entrare, ma è la qualità che vi fa tornare” si svilupperà in diversi momenti nell'arco del 2021. La creatività è sviluppata per la prima volta in collaborazione di Serviceplan Group, come da accordo triennale siglato tra le due realtà.

La pianificazione media, in carico ad Omd, coinvolge tv, radio, digital e social, prevedendo un mix di formati, dallo spot istituzionale da 40 secondi a tagli più brevi, il tutto con regia di Marcello Lucini.