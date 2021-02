LifeGate: la vetrina virtuale del retail park Green Pea

Green Pea sbarca sul web con un hub digitale sul sito lifegate.it che permetterà ai consumatori di conoscere le attività e i protagonisti presenti all’interno del retail park Green Pea realizzato a Torino, come raccontato in questo articolo. I clienti potranno avere informazioni su novità o appuntamenti ma anche visionare le interviste ai protagonisti realizzate di volta in volta.

Nell’ambito della collaborazione tra LifeGate, società benefit che promuove la sostenibilità in Italia, e Green Pea, sono in programma eventi tematici dedicati allo stile di vita sostenibile, organizzati in presenza, non appena sarà possibile.

Le dichiarazioni

“In un'epoca di cambiamento, dove le persone hanno allineato le proprie scelte quotidiane alla salvaguardia del pianeta, era necessario offrire un luogo dedicato alle attività e ai prodotti più in linea con questa visione” afferma Enea Roveda, Ceo di LifeGate.

“La nostra mission è tesa a dimostrare che è possibile vivere in armonia con il nostro Pianeta senza rinunciare al bello, in tutte le principali attività di consumo: muoversi, abitare, vestirsi e poi stare puliti, in forma e sapienti -dichiara Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e Green Pea-. Innumerevoli sono, quindi, i valori che Green Pea e LifeGate condividono: siamo pronti a dare vita a questa nuova storia di sostenibilità, all’insegna del nostro motto from duty to beauty”.