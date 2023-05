Linkontro | Arborea: una storia connessa con il territorio sardo

Leader nel mercato lattiero-caseario sardo, Arborea si racconta in occasione de Linkontro NIQ 2023, giocando in casa

Arborea è una Cooperativa formata da 162 famiglie di allevatori, che operano in aziende agricole situate esclusivamente sul territorio sardo. “La nostra storia è strettamente connessa al territorio dell’Isola -racconta il presidente Remigio Enrico Maria Sequi-: l’area che 100 anni fa era inadatta alle coltivazioni e agli allevamenti rappresenta ora il territorio più rigoglioso e produttivo della regione; è grazie alle qualità uniche del distretto agroalimentare se oggi Arborea è uno dei player leader del mercato lattiero-caseario sardo e nazionale e rappresenta una filiera certificata, attenta alla crescita degli allevatori e al benessere animale, sempre rispettosa del territorio che la ospita. La nostra è un’Isola nell’Isola, che unisce le diversità e si fa portatrice di un grande progetto di inclusione”.

Guardando ai numeri, infatti, la Cooperativa è leader nel mercato lattiero-caseario sardo e nel 2022 ha registrato una produzione complessiva di 195,4 milioni di litri di latte, di cui 186,7 riferiti al latte bovino, per un fatturato di circa 211 milioni di euro, in aumento rispetto al 2021. A livello nazionale, Arborea è il terzo player per il latte UHT -con il parzialmente scremato che rappresenta la seconda referenza in Italia in questo segmento- ed è presente in tutte le principali catene distributive con una distribuzione ponderata del 67%. Con due stabilimenti produttivi (Roverè della Luna, in Trentino, e Oristano, in Sardegna), Arborea impiega 421 dipendenti e produce un totale di 365 referenze in tutti i segmenti principali del mercato lattiero-caseario.

Cosa significa per voi Linkontro? “Prima di tutto un modo per accogliere i nostri clienti nella splendida Sardegna e confrontarsi con i colleghi dell’industria sui temi d’attualità e di mercato -precisa Sequi-. Per noi è un momento di riflessione e di condivisione, un evento che trasmette fiducia e che si concretizza nell’affrontare insieme tematiche comuni. Il tema di quest’anno è, come sempre, stimolante e Linkontro, per noi, è una bussola che ci aiuta a affrontare i continui cambiamenti grazie al confronto e alla condivisione”.

“In occasione de Linkontro presenteremo l’ultima novità della gamma prodotti A.Yo, il nostro Kefir da bere in confezioni da 200 ml: si presenterà in 3 varianti, che andranno ad integrare l’assortimento A.Yo, composto da 4 varianti di yogurt bianco cremoso e 3 gusti (stracciatella, vaniglia e nocciola). Inoltre, presenteremo in anteprima la campagna pubblicitaria nazionale, che sarà on air dalla fine di maggio: sarà uno spot video veicolato sulle principali reti televisive nazionali, che mostra il volto accogliente e dolce della Sardegna e dei suoi prodotti”.