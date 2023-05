Linkontro | Coldiretti: l’importanza di ragionare come filiera

Il punto di vista di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, durante Linkontro sui rapporti tra industria, agricoltura e gdo

Linkontro serve a fare massa critica accettando sfide comuni: questo il purpose di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, che indica la collaborazione tra tutti, industria, retail e agricoltura come soluzione inevitabile per valorizzare il sistema agroalimentare italiano nella sua totalità. Confrontarsi insieme è la via da prendere per dare una risposta comune alle esigenze di tutti, con l'intenzione specifica di soddisfare sempre il consumatore.

Focus anche sull'alluvione che ha colpito i territori dell'Emilia-Romagna. Più di 5mila imprese agricole sono sommerse da acqua, senza considerare che i danni nella loro totalità sono ancora incalcolabili. Coldiretti chiede alle istituzioni l'istituzione di un commissario dedicato per l'emergenza.