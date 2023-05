Linkontro | Come ripensare la segmentazione del retail

A Linkontro NIQ presenta Trade Dimension, la piattaforma di data management, pensata e realizzata in collaborazione con Jakala

A un anno di distanza dalla presentazione di Tradedimension 2.0, Stefano Cini, head of consumer analytics e geomarketing Nielsen IQ Italia, torna sul tema per sottolineare le potenzialità della piattaforma di data management, pensata e realizzata in collaborazione con Jakala. “Siamo felici di rivederci dopo un anno dal lancio della piattaforma -afferma- per constatare la rivoluzione di una soluzione di questo tipo, in grado di ripensare la segmentazione del retail italiano”. La piattaforma riesce, infatti, a integrare potenziale e anagrafica degli store fornendo dati di traffico, informazioni territoriali, tracciare un profilo degli shopper consentendo una pianificazione a livello strategico e operativo non soltanto sui punti di vendita ma anche sui comportamenti dei consumatori, sia gravitazionali che residenziali. “Tradedimension -aggiunge Cini- assicura precisione nella segmentazione di store e territori e un efficiente reporting”.