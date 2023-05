Linkontro | Condividere per comprendere il cambiamento dei consumatori

Nell'ultima giornata de Linkontro, Luca De Nard parla dell'importanza della condivisione che porta alla completa comprensione del consumatore

Condivisione è la parola chiave dei prossimi anni. L’invito che Luca De Nard, Ad di Nielsen IQ Italia, rivolge a idm e gdo è tanto semplice quanto diretto: “Vanno ripensati sia la gestione degli scaffali che degli assortimenti. E dovete farlo insieme. Sono, infatti, cambiati i consumatori e il loro modo di vivere: è un dato di fatto ormai consolidato. Dovete capire come stanno oggi e cosa vogliono”, afferma nell’intervento di apertura della terza e ultima giornata de Linkontro 2023 durante il quale ha tracciato un quadro del settore, partendo dai numeri.

“Secondo i dati Istat, il differenziale della spesa per famiglia al mese è di 446 euro, di questi la cifra per il largo consumo ammonta a 35 euro. Negli ultimi sette anni, il largo consumo ha guadagnato nove punti come indice di consumo, con un giro d’affari stimato di oltre 90 miliardi di euro e 20.000 aziende attive nel panorama produttivo per un totale 330.000 i lavoratori impiegati nei punti di vendita in tutta Italia -racconta il manager-. Parliamo di un settore che registra ogni anno 4 miliardi di visite ai negozi con circa 400.000 prodotti acquistati. Si contano quasi 400 insegne, per oltre 200 centri decisionali, per larga parte a capitale italiano e migliaia di piccoli imprenditori proprietari dei negozi presenti in tutti i principali comuni d’Italia. Sono, inoltre, circa 300.000 i nuovi prodotti immessi sul mercato”.

Per il futuro, le tematiche da approfondire sono tendenzialmente diverse. “La necessità di ridefinire i prezzi dei prodotti oltre che gli assortimenti, in base alle esigenze dei consumatori -continua De Nard-. Inoltre, dal punto di vista tecnologico sarà necessario implementare nuovi modelli di supply chain a supporto della filiera. Va anche prestata attenzione ai mercati emergenti e bisogna rimodulare l’offerta di prodotti per la fascia over 60, sempre più numerosa”. Sono prospettive di sviluppo che De Nard ritiene strategiche e non più trascurabili. E conclude: “Nielsen IQ può supportare il comparto grazie alla lettura oggettiva dei dati e ponderare un’azione sulla base dei cambiamenti in atto”.