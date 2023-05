Linkontro | L’innovazione di Newlat Food

Tra gli sponsor de Linkontro anche Newlat Food che racconta le proprie novità di prodotto e il suo ruolo in questa cornice

Il Gruppo Newlat Food ha scelto la vetrina de Linkontro per presentare due importanti novità all’interno del proprio assortimento: Naked Ultimate e la nuova linea di preparati per dolci Minuto. “Naked Ultimate rappresenta un’evoluzione premium della linea presentata proprio qui l’anno scorso e che ha riscosso un ottimo apprezzamento da parte del trade e dei consumatori -afferma Giuseppe Mastrolia, amministratore delegato del Gruppo Newlat Food-. Questa linea si differenzia rispetto all’attuale per una maggiore caratterizzazione dei sapori in tre ricette originali che vanno incontro alle richieste emergenti dei consumatori, adatte anche ai vegetariani e ai vegani, in una nuova confezione interamente in carta riciclabile”.

Minuto è, invece, il brand che accompagnerà il lancio sul mercato italiano dei nuovi preparati per dolci, realizzati in Francia dalla ricerca e sviluppo di Em Foods, l’ultima acquisizione del Gruppo, che vanta una lunga e consolidata esperienza in questo settore. “Si tratta di una linea eterogenea che copre le differenti aree del dessert -continua Mastrolia-: dalle mousse alla frutta alle creme, dai dolci al cucchiaio alle torte, in formati e con caratteristiche differenti sia per il canale retail che food service. Siamo convinti che l’alta qualità e la facilità della preparazione delle ricette, interpretate in uno stile moderno ed accattivante, non mancheranno di incontrare l’interesse dei consumatori per questi prodotti”.

Newlat Food ha chiuso il 2022 con un fatturato pari a 741,1 milioni di euro ed è oggi impegnata in un importante progetto di consolidamento e crescita, attraverso attività sia di acquisizione sia di potenziamento degli asset interni. La possibilità di differenziazione e le capacità produttive degli stabilimenti del Gruppo permettono oggi di operare con reattività per intercettare i bisogni emergenti del mercato. “Attualmente stiamo lavorando su più fronti -prosegue Mastrolia-: dal rilancio dello storico brand di pasta Delverde, proponendo nuove referenze nell’area wellness ed estendendo la gamma ai prodotti da forno, fino a proposte specifiche nell’area dei prodotti alto proteici per sportivi con il marchio Mukki Training. Inoltre, siamo impegnati nello sviluppo degli alimenti per l’infanzia, in particolare del latte in polvere e di produzioni ad alto valore aggiunto e con materie prime biologiche da filiera certificata. Il tutto realizzato nel nostro stabilimento di Ozzano Taro (Pr), a oggi uno stabilimento unico nel suo genere e il solo stabilimento in Italia capace di produrre latte in polvere per neonati”, conclude l’amministratore delegato.