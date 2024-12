L’integrazione è la nuova frontiera del punto cassa

Al Salone dei Pagamenti, Custom Pay ha introdotto Omni Key e Omni Touch, soluzioni che combinano registrazione fiscale e pagamenti elettronici in un unico dispositivo

Un nuovo sistema integrato al punto cassa che punta a cambiare in modo radicale le operazioni di pagamento nei settori Retail e Hospitality: è questa la novità più significativa presentata, in occasione del Salone dei Pagamenti, che si è svolto a fine novembre a Milano, da Custom Pay, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni per i pagamenti elettronici e digitali.

Si tratta, nella sostanza, di una piattaforma che unisce in un unico dispositivo le funzioni di registrazione fiscale e gestione dei pagamenti elettronici, eliminando la necessità di terminali aggiuntivi e velocizzando le transazioni. Declinata in due versioni, Omni Key e Omni Touch, si basano su sistema operativo Android, e presentano interfacce intuitive e personalizzabili, progettate per adattarsi alle esigenze specifiche di ciascun esercente.

Sono strumenti che garantiscono l’accettazione di tutti i principali metodi di pagamento elettronico, in modo rapido e sicuro, e sono in grado di gestire con semplicità anche alcuni specifici aspetti normativi, come quelli previsti dalla Lotteria degli Scontrini. L'integrazione delle funzionalità fiscali e di pagamento consente un notevole miglioramento dell'efficienza operativa, riducendo i tempi e i costi associati a sistemi tradizionali più complessi.

Una apertura verso il futuro

Una caratteristica chiave delle nuove proposte di Custom Pay è la loro predisposizione per supportare tecnologie future e integrare strumenti di analisi avanzati. La piattaforma consente infatti agli esercenti di monitorare i dati delle transazioni e di analizzare le tendenze di vendita, offrendo un supporto strategico per ottimizzare le decisioni aziendali e migliorare il rapporto con i clienti.

Custom Pay è una delle realtà presenti all'interno del Gruppo Custom, che da oltre trenta anni opera settore delle soluzioni tecnologiche per il Retail e l’ospitalità. Attiva in Italia con oltre 360.000 punti cassa installati, l’azienda supporta la trasformazione digitale dei negozi attraverso una combinazione di hardware, software e servizi integrati. L'obiettivo è creare un ecosistema tecnologico che semplifica i processi di vendita, aiutando gli operatori del retail rispondere in modo efficace alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

La collaborazione con Pax Italia

Sempre nel corso del Salone dei Pagamenti, Custom Pay ha avviato una collaborazione con Pax Italia, azienda che opera nella progettazione e sviluppo di terminali e soluzioni per pagamenti elettronici. In virtù di questa partnership, Custom Pay può ampliare la sua gamma di soluzioni integrando tecnologie avanzate per il punto cassa e sistemi self-service, rivolgendosi a mercati come il retail, i trasporti e il vending, con l’obiettivo di semplificare e ottimizzare le operazioni per esercenti e clienti.