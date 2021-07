Lo charme della Toscana sul balcone

Vero e proprio arredo di design, Oasi porta in ogni ambiente quel mix rustico e raffinato, tipico toscano.

Si racconta che furono gli Etruschi i primi a realizzare un orcio, un contenitore panciuto fatto a mano con una speciale terracotta locale che aveva l’eccezionale proprietà di essere pressoché insensibile alle escursioni termiche (oggi diremmo coibentante).

I Romani “rubarono” l’idea e se ne servirono a lungo estendendone l’impiego anche al vino. I Medici poi se ne servirono per riempire di aranci e limoni il Giardino di Boboli “inventando” la possibilità di ricoverare le piante nelle limonaie dal momento che il clima toscano non ne consentiva la coltivazione durante la brutta stagione. E così nasceva l’idea del vaso, il contenitore di terracotta che tutti usiamo per le nostre piante sul terrazzo.

Bama, l’azienda toscana che firma da 40 anni splendidi ed innovativi prodotti per il giardino non poteva rimanere insensibile a tanta storica bellezza, proponendo infatti Oasi, ispirato nelle dimensioni al classico orcio toscano, robusto, elegante e molto stabile, si adatta alle più svariate fantasie di composizioni. Ha una grande bocca centrale, 6 tasche perimetrali ed il particolare fondo favorisce l’ossigenazione delle radici.

Semplicissimo da assemblare ed estremamente facile il riempimento.

Ideale per la rosa arbustiva o rampicante con geranei francesini o edera nelle sei tasche, o per la pianta di limone contornata da roselline o piante ricadenti.

Fornito non assemblato in imballo singolo. Ideale per ogni tipo di ambiente e disponibile in tre varianti colore: terracotta, ghiaccio e cappuccino.

Oasi è anche uno straordinario elemento di arredo, capace di personalizzare in modo inconfondibile qualsiasi ingresso, veranda o vialetto. E' realizzato con resine totalmente riciclabili, trattate contro i raggi UV (non si scolorisce con il tempo), è robusto e leggero, inattaccabile dalle muffe e funzionale. Il suo sottovaso ne permette l’impiego in interno senza sporcare: è dunque perfetto in casa, ma anche in ufficio, in una sala d’aspetto o per un ingresso importante.

