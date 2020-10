Lo sviluppo di LuisaViaRoma incentrato su gaming e digitale

L'azienda fiorentina, lanciata nell’universo gamification con la game-app Mod4, pianifica il futuro in questa direzione programmando anche vendite live. Sarebbero questi i piani di LuisaViaRoma, stando a quanto scrive Pambianconews.

“L’indice di conversione dell’app è tre volte più alto rispetto a quello dell’online e anche il tempo di permanenza è superiore: 15 minuti su Mod4, mentre sull’eCommerce è mediamente di 3-4 minuti” spiega Nicola Antonelli, chief marketing officer di LuisaViaRoma.

Il progetto di gaming inizierà dalle scarpe per svilupparsi poi in altre categorie. “Presto -continua Antonelli- i nostri clienti potranno creare a distanza i loro capi utilizzando strumenti come la realtà aumentata”.

Il brand progetta anche nuove iniziative attraverso l'attivazione di un servizio di personal shopping per gli utenti del sito. Questo servizio prevede, infatti, la possibilità di una consulenza di un addetto alla vendita o via WhatsApp o attraverso video-call. Sarà possibile collegarsi in diretta o fissare un appuntamento mentre in futuro saranno attive sessioni di live shopping.

L'obiettivo di LuisaViaRoma è di arrivare a 240 milioni di fatturato nel 2021 e a 310 nel 2022. Mentre quest'anno dovrebbe chiudersi con un fatturato di 180 milioni di euro.