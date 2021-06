L’oral care di Jordan sposa l’ambiente

Dal 1927, con professionalità scandinava, il marchio Jordan si prende cura dell’igiene orale delle persone. Questa tradizione nella pulizia e protezione dei denti si allarga a comprendere anche i dentini da latte, per un’attenzione completa, mixata con un design contemporaneo, che garantisce prodotti di qualità al giusto prezzo.

Il legame tra Jordan e Rolly Brush

Da tempo l’azienda è anche impegnata in progetti che riguardano la salvaguardia dell’ambiente. “Questo stesso impegno riguarda anche noi di Rolly Brush, -precisa Maria Cristina Iaselli, responsabile marketing- che rappresentiamo i prodotti a marchio Jordan della multinazionale Orkla in Italia. Comuni sono gli intenti e anche la visione del mercato, grazie alla fiducia reciproca che ci lega”.

Jordan vanta una linea specifica di spazzolini e dentifrici, Green Clean, nella quale il 90% del prodotto totale (incluso il packaging) è composto da materiali riciclati, per il massimo dell’innovazione e della sostenibilità ambientale a sostegno dell’economia circolare.

Earth Day, il progetto con Marevivo

Proprio Jordan Green Clean, in quanto “portabandiera” dell’attenzione verso la sostenibilità ambientale del brand, ha collaborato, lo scorso aprile, in occasione dell’Earth Day, con la delegazione siciliana dell’associazione Marevivo a una tre giorni dedicata all’ambiente, rivolta ai bambini e ai ragazzi. In quella occasione sono stati organizzati laboratori di educazione ambientale in video-didattica, la pulizia di una spiaggia e sono anche state liberate in mare tartarughe della specie Caretta caretta, precedentemente curate a terra dall’uomo.

“Altre iniziative -prosegue Iaselli- verranno promosse da Jordan Green Clean nel corso del 2021, sempre con l’intento di sensibilizzare la popolazione nei confronti della tutela della natura. Anche grazie a questi progetti Rolly Brush e Jordan confermano la sensibilità nei confronti dell’ecosostenibilità”.

Rolly Brush Srl

Via Manzini 5, Parma

Tel. 0521 909711

info@rollybrush.it