Louis Vuitton: il nuovo spazio di Milano

Lo spazio aperto da Louis Vuitton a Milano è caratterizzato dall'arte di Yakoi Kusama e si sviluppa su tre livelli con una proposta maschile e femminile

La maison francese apre uno showroom a Milano, nello storico ex garage Traversi di via Bagutta, a due passi da piazza San Babila. Louis Vuitton ha realizzato nell'antica autorimessa, chiusa nel 2003, uno spazio sviluppato su tre livelli: il piano terra e il secondo piano dedicati al retail, e il primo allestito per ospitare eventi e incontri inseriti in un calendario che comprende sia momenti di intrattenimento che di approfondimento.

Per realizzare questo store, il brand ha voluto mantenere l'architettura originale degli anni Trenta e ha utilizzato un sistema di pareti curve in grado di mostrare le travi monumentali a ventaglio in cemento armato. Gli ambienti sono caratterizzati da colori intensi che omaggiano l'arte di Yakoi Kusama, artista giapponese con la quale il marchio ha già collaborato in passato per creare originali allestimenti di vetrina. Anche in questo caso, la collaborazione prosegue e si sviluppa in concomitanza con il lancio della collezione Louis Vuitton x Yayoi Kusama, con gli iconici pois gialli e neri, tipici dello stile dell'artista giapponese. Ogni piano è caratterizzato da colori distintivi e di grande impatto: dal giallo al fucsia al piano terra per l'universo femminile al blu klein per le collezioni maschili. Completano gli ambienti gli arredi vintage dei grandi marchi del design italiano, opere d'arte e oggetti dell'archivio storico di Louis Vuitton.