Per Coricelli il percorso in questa direzione è iniziato nel 2019 con la nascita della prima linea di prodotti tracciati di filiera “Casa Coricelli”. Nel 2021 l’ulteriore passo avanti con la blockchain applicato all’olio extravergine classico Pietro Coricelli, un blend comunitario. “Abbiamo iniziato a lavorare con Sas Informatica di Perugia, business partner di Ibm, per tracciare i prodotti con Ibm Food Trust, soluzione basata sulla piattaforma Ibm Blockchain Transparent Supply. La tecnologia è stata applicata al prodotto più venduto per renderla democratica e accessibile a tutti i nostri consumatori -spiega l’ad Chiara Coricelli-. Tutto il percorso di sostenibilità e trasparenza che stiamo portando avanti ha un forte impatto in termini di brand awareness e credibilità”. Viene tracciato tutto quello che è possibile tracciare, dall’origine alle analisi, “tutti i 25 parametri chimico-fisici previsti dalla normativa, panel test interni ed esterni -aggiunge Francesco Tabano, direttore commerciale-. Il prodotto in blockchain è arrivato prima in Esselunga nel 2021 ed è oggi nel 60% della ponderata italiana”. Ma il progetto va avanti. A febbraio-marzo 2022 è previsto il tracciamento in blockchain anche l’extravergine italiano Coricelli. ”Uscirà dapprima su Pac2000 Conad. Tutto il prodotto che commercializziamo dovrà tendenzialmente essere tracciato in blockchain”.

Molto attivo è il settore pasta. Pastificio Liguori entro il 2022 adotterà la blockchain per certificare la sua filiera italiana. Per la tracciabilità dell’intera linea, 28 Pastai, piccolo pastificio artigianale che produce pasta di alta qualità partendo dalla grande tradizione gragnanese, ha scelto la tecnologia di Authentico, azienda specializzata sul mercato dell’anti-contraffazione alimentare. Oltre all’origine della semola impiegata, per la prima volta è stata certificata la temperatura e il tempo di essiccazione della pasta. “La blockchain ci ha consentito di posizionare il nostro prodotto con un valore maggiore nella categoria premium. E siamo entrati in alcuni canali retail specializzati che hanno accolto la prima pasta di Gragnano certificata in blockchain” afferma Elena Elefante, amministratore Unico 28 Pastai.

Un altro pastificio artigianale che ha fatto questa scelta è Mancini Pastificio Agricolo. Da gennaio 2021 ha adottato la blockchain per la propria pasta di semola prodotta con grano marchigiano. Lo spazio digitale Trusty è stato sviluppato in collaborazione con la startup digitale Apio con Var Group su tecnologia Ibm Food Trust. La tecnologia rende trasparenti quattro passaggi principali di produzione: trebbiatura del grano duro, molitura, trafilatura in bronzo, confezionamento. “È un nuovo strumento per raccontare in maniera ancora più trasparente e verificabile la nostra realtà di pastificio agricolo” fa sapere Lorenzo Settimi key account, marketing & comunicazione Azienda Agricola Mancini Società Agricola.

Anche il riso sposa la blockchain. Meracinque è uno dei primi progetti di applicazione. Il brand è nato nel 2017, avviato da cinque sorelle della famiglia Tovo, tra il Veronese e Mantovano. Ha applicato questa tecnologia nel 2020 sul Carnaroli Classico, bianco e integrale, tracciato con la piattaforma Trusty. “Ci serviva uno strumento che raccontasse quello che facevamo sul campo: trattamenti con microorganismi naturali, essiccazione naturale, invecchiamento -racconta Benedetta Tovo, co-founder del marchio e responsabile del progetto di tracciabilità in blockchain-. La blockchain permette di raccontare queste cose in modo facile e veloce, facile da fruire”. Una decina i parametri trattati. Mereacinque, nella nuova confezione in pack compostabile, è distribuito da Esselunga. “I buyer cominciano a conoscere la blockchain. Per il futuro puntiamo ad ampliare la gamma”.