Macai: lo store online attivo a Milano e Torino

Proliferano, in tempi di emergenza sanitaria, gli store online. Macai è stato creato l'8 aprile, è attivo a Milano e Torino e conta un'offerta di 2.000 prodotti che spaziano dal tonno in scatola agli articoli per l’igiene della casa, dalla pasta artigianale ai vini, ma anche ortofrutta con l'obiettivo di ampliare ulteriormente l'offerta nel corso delle settimane.

La logistica viene effettuata con furgoncini refrigerati guidati da professionisti del settore e gli ordini, se effettuati entro mezzogiorno, al momento vengono consegnati il giorno dopo, dal lunedì al sabato. Il servizio copre tutti i cap dei comuni di Milano e di Torino, l’ordine minimo è di 70 euro e il costo di consegna 5,9 euro.

Il progetto nasce dall’idea di Giovanni Cavallo, Lorenzo Lelli ed Edoardo Tribuzio, team di imprenditori, già fondatori di Mymenu. L’obiettivo è di diventare capillari su tutto il territorio nazionale quanto prima dopo questa fase iniziale.

Gli imprenditori spiegano: “Il progetto Macai, per essere lanciato sul mercato in così poco tempo e in modo snello, ha avuto la fortuna di trovare un partner importante del settore che ci ha permesso di risolvere la problematica iniziale di magazzino e logistica. Grazie a ciò è stato possibile partire velocemente con un’offerta competitiva sia in termini di numero che di prezzo, a fronte di un acquisto e rivendita dei prodotti con uno sconto sugli stessi. Nel medio termine, eventualmente anche in modo congiunto con il nostro partner, valuteremo se aprire un primo nuovo magazzino dedicato o aiutare ad innovare i numerosi processi in essere dal punto di vista dello stoccaggio e della logistica, facendo sempre della tecnologia il cuore pulsante del nostro progetto”.