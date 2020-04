Maiora: remodelling per lo store Despar di Minervino Murge

Il Gruppo pugliese Maiora, concessionario del marchio Despar per il Centro-Sud, dopo un rapido progetto di manutenzione straordinaria, riapre il punto di vendita di Minervino Murge (Bt), sviluppato su una superficie di 675 mq. “Nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza governativi - spiega Pippo Cannillo, presidente e Ad di Despar Centro-Sud- abbiamo concluso la manutenzione straordinaria del punto vendita di Minervino. Per salvaguardare la sicurezza dei clienti e dei manutentori, infatti, la vendita era stata momentaneamente sospesa e sono stati effettuati vari turni di lavoro che hanno inevitabilmente allungato i tempi della ristrutturazione. Malgrado le difficoltà oggettive del momento e la necessità di approvvigionamento, da oggi si riparte con un punto di vendita moderno ed efficiente”.

Il remodelling, reso necessario per migliorare la gestione dei flussi della clientela all’interno del punto di vendita, ha reso possibili alcuni cambiamenti: è stato inserito il reparto ortofrutta all’ingresso, è stata eliminata l’isola centrale nel reparto salumeria, portata sul perimetro, sono state inserite due casse Express per la spesa veloce e infine sono stati rivisitati colori e grafica instore per enfatizzare meglio i prodotti.

In termini di sostenibilità, sono stati installati impianti del freddo a Co2 di ultima generazione e a basso consumo energetico per i reparti di salumeria, macelleria, ortofrutta e surgelati. Nuovi anche i murali, con sportelli per i banchi freschi self service, così come gli armadi con ante, che hanno sostituito l’isola centrale scoperta del banco surgelato. Il restyling si completa con il nuovo impianto di illuminazione con tecnologia a Led.

Questo punto di vendita sperimenta il progetto Volantino elettronico: da circa un anno la distribuzione door to door del volantino promozionale è stata sostituita dall’invio di sms ai clienti profilati.