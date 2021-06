Mango a Barcellona, rinnovo da 1,8 milioni di euro

Mango continua a scommettere sulla rete dei negozi fisici a partire dal rinnovo del negozio Mango di Barcellona, lungo il famoso Paseo de Gracia, una delle vie commerciali più frequentate della città, e lancia un piano di investimenti di 10 milioni di euro per il 2021, che serviranno a rinnovare 42 negozi situati nelle principali città europee.

Il focus sul canale fisico è confermato dalla crescita della rete nel 2020: +43 negozi rispetto al 2019, per un totale di 2.220 punti di vendita a livello globale, in 110 Paesi.

Il nuovo concept Mango a Barcellona

Il negozio sul Paseo de Gracia appena aperto a Barcellona con il nuovo format è il primo della serie delle ristrutturazioni avviate dalla catena Mango in Spagna, e segue la prima apertura realizzata a Duesseldorf, avvenuta a marzo.

Si tratta di uno store di 1.500 mq su due piani, che propone le linee maschile e femminile. Come per la Germania, anche in Spagna il tema rimane quello della cultura mediterranea. L'investimento qui ammonta a 1,8 milioni di euro, si tratta infatti di uno dei flagship più importanti dell'insegna, il Paseo de Gracia è una di quelle location imprescindibili per un'insegna di abbigliamento.

In Spagna il maggior numero di ristrutturazioni quest'anno, 18 negozi, con un investimento di 5 milioni di euro.

Secondo il Ceo di Mango Toni Ruiz il ruolo del negozio fisico rimane essenziale, perché legato al contatto diretto con i clienti. Il tema cardine dei negozi rimane l'essenzialità, quindi la funzionalità, ma alcuni store, come il flagship di Barcellona, avranno una caratterizzazione più esperienziale e un ruolo più di ispirazione.