Mango chiude un 2022 da record e amplia la rete

Mango ha in progetto il nuovo head quarter che verrà inaugurato nel 2024 e che ospiterà più di 2.200 dipendenti con uffici e zone wellness

Risultati record per Mango, il retailer dell’abbigliamento spagnolo che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 2.688 milioni di euro registrando una crescita del +20,3% sul 2021 e del +13,2% sul 2019 che era stato già anno record per Mango. “Abbiamo chiuso quello che probabilmente è stato uno dei migliori esercizi di sempre per Mango -commenta il Ceo Toni Ruiz-, superando complesse congiunture di mercato e investendo in modo decisivo con focus sul futuro”. In effetti, oltre al fatturato record Mango ha registrato un netto miglioramento della redditività con un utile lordo a 103,3 milioni di euro e un utile netto a 81 milioni di euro che segna un +20,9% quadruplicando il dato pre pandemico.

La situazione socioeconomica complessa che, in particolare, ha visto l’insegna lasciare, come tante altre, la Russia, ha portato il margine lordo a fine anno è stato del 56,9% rispetto a quello del 2021 che segnava 58,2%. Proprio la sospensione delle attività in Russia ha dato un impatto negativo pesando per circa 20 milioni di euro.

Sviluppo della rete Mango

Al fatturato in crescita è corrisposto un aumento degli investimenti: 107 milioni di euro in tecnologia, logistica, infrastrutture e, naturalmente anche per l’espansione della rete che nel 2022 ha registrato 119 aperture raggiungendo quota 2.566 punti di vendita. Attualmente Mango sta lavorando all’ambizioso progetto di un nuovo head quarter chiamato Campus Mango e che verrà inaugurato nel 2024. La sede centrale del retailer spagnolo sarà luogo di uffici per più di 2.200 dipendenti, con una struttura ampiamente dedicata al benessere fisico e mentale dei lavoratori: saranno presenti, infatti, aree wellness, una palestra e diverse strutture dedicate a showroom o negozi pilota, per un investimento di 42 milioni di euro.