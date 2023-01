Marca 2023: Gruppo Gabrielli propone Fatti Buoni

In occasione di Marca 2023, Magazzini Gabrielli propone la linea Fatti Buoni recentemente arricchita con alcune referenze stagionali

Il brand Fatti Buoni, nato nel 2018, conta oggi 104 referenze enogastronomiche che vanno ad arricchire l'assortimento dei punti di vendita di Magazzini Gabrielli. La gamma di prodotti del gruppo, molti dei quali hanno ottenuto importanti certificazioni di qualità come doc, docg, dop, igp e bio, è stata proposta in occasione di Marca 2023, in corso in questi giorni a Bologna. “Fatti Buoni è il risultato di una vera e propria attività di esplorazione sul campo, molto accurata –commenta Barbara Gabrielli, componente del cda e direttore della comunicazione di Magazzini Gabrielli– per individuare le migliori realtà produttive italiane, con un’attenzione particolare alle aziende che lavorano nelle regioni dove le nostre insegne sono presenti, per proporre sugli scaffali e quindi sulle tavole, un viaggio sensoriale che unisce, come sempre accade quando si parla di cibo in Italia, tipicità, tradizioni e cultura del vivere bene”. Su questa linea interviene Matteo Di Gregorio, responsabile del progetto Fatti Buoni di Magazzini Gabrielli: “Il successo crescente del brand Fatti Buoni porta alla continua implementazione del numero di referenze, ci stimola a ricercare prodotti di alta qualità per assicurare un’offerta in linea con la percezione che i consumatori hanno della linea e continuare a costruire collaborazioni durature con i nostri fornitori locali e nazionali, con cui condividiamo gli stessi valori”.

Le novità della linea

Il gruppo ha puntato sulla stagionalità proponendo alcune novità: è stata sviluppata una colomba al pistacchio e al cioccolato, il panettone con caramello salato e cioccolato bianco, due torroni, il tenero bianco con Nocciole Igp e il tenero bianco con mandorle e pistacchio e sono stati inseriti tre olii extravergine 100% italiano, fettuccine e tagliatelle all’uovo con semola 100% Italia, zucchero bio e grezzo 100% Italia, pesto genovese con basilico Dop con aglio e senz’aglio.