Marca2020 Selex: private label sempre più ecosostenibili

Cresce la marca privata di Selex Gruppo Commerciale con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente e un fatturato alla vendita di circa 950 milioni di euro.

Tutte le novità del 2020 saranno presentate in occasione di Marca, l’evento dedicato alle mdd, in programma a Bologna il 15 e 16 gennaio. Per l’anno in corso sono previsti oltre 420 lanci, in gran parte concentrati sulle linee specialistiche: alto di gamma, bio e salutistico.

I prodotti in fase di lancio sono stati pensati in linea con il progetto di sostenibilità già

avviato. Il direttore generale Maniele Tasca a riguardo spiega: “Entro la fine dell’anno tutti i fornitori del Gruppo dovranno essere iscritti al Protocollo del Lavoro Agricolo di Qualità, e massimizzare l’utilizzo di ingredienti italiani che rimane una costante per Selex. Inoltre abbiamo avviato un percorso di ottimizzazione del packaging in logica sostenibile e appena concluso un accordo con Università Cattolica Altis per contribuire all’educazione alimentare ed alla riduzione degli sprechi”.

È previsto, infatti, un ampliamento dei “senza antibiotici” mentre nel segmento casa arriverà una linea monouso sostenibile, in materiale compostabile che comprenderà tutta la gamma di elementi per la tavola.

“L’obiettivo che ci eravamo posti all’inizio dello scorso anno era quello di sviluppare gli assortimenti delle marche garantendo una qualità sempre più riconoscibile -racconta Luca Vaccaro, direttore mdd Selex Gruppo Commerciale-. Abbiamo lavorato su 500 referenze, tra nuovi lanci e rivisitazione dei capitolati, e i risultati sono premianti. All’interno delle categorie ove compete la marca privata ha incrementato la quota superando il 30% in alcune regioni”.