Marketing & Retail Summit 2020 al via

Giovedì 1 ottobre è la data del Marketing & Retail Summit 2020, l'evento dedicato all'innovazione del mondo retail da seguire al Teatro Manzoni di Milano oppure in diretta streaming, iscrivendosi a questo link. Ecco qualche aggiornamento sugli interventi in programma, che vedono protagonisti le voci dei top manager del retail sotto la conduzione di Cristina Lazzati, direttrice Mark Up, Gdoweek, Fresh Point Magazine e Italian Food Excellence.

Il programma del Marketing & Retail Summit 2020

Per il programma completo dell'evento visitate questa pagina. La giornata è aperta dall'intervento di Andrea Petronio, senior partner Bain & Company, che provvederà a offrire lo scenaro entro il quale collocare gli interventi dei retailer, ciascuno con la propria visione di innovazione. A susseguirsi sul palco saranno Esselunga, Coop Italia, Crai Secom, Amazon, Carrefour Italia, Gruppo Alì, Conad e in ambito non food Super-Pharm, per la ristorazione Panino Giusto.

I temi dell'innovazione al Marketing & Retail Summit 2020

Il retail offre un panorama ampio di soluzioni e di proposte, ciascuna in evoluzione e aggiornamento. Il panorama nostrano è particolarmente frastagliato, anche per questo gli stimoli da cogliere sono tanti. Si va dalla prossimità alle grandi superfici, dal mondo delle multinazionali ai colossi dell'eCommerce, fino alle realtà locali attaccate e radicate alle tradizioni, eppure sempre attente ai nuovi desideri dei consumatori. E anche alla creatività dei giovani che emerge dalle startup e dalle nuove generazioni in azienda: è il caso di Marianna Palella, Ceo e responsabile marketing Citrus.

In questa lettura dell'innovazione il focus è spesso orientato verso il tema sostenibilità: ne parlerà Eugenio Sapora, country manager Italia To Good To Go, e anche Niccolò Beati, Consumer & Shopper Insights Sales Consultant Nielsen con Andrea Di Stefano, Responsabile Comunicazione Business e Progetti Speciali Novamont, presentando la ricerca Nielsen per Novamont.

Sostenibilità e #takeaction

Il tema della sostenibilità si lega poi a una serie di scelte che coinvolgono ambiti diversi del fare business. Dalla prevenzione sanitaria alla gestione del personale, dal rispetto dell'ambiente alla ricerca di soluzioni sempre più efficienti per ridurre gli sprechi. Ne parleremo con Paolo Malucelli, Ceo Athena Retail, Enrico Pandian, founder Supermercato24 e Fresco Frigo, mentre a concludere la giornata sarà Monica Ramaioli, direttore generale Fondazione Umberto Veronesi.

Ci vediamo giovedì!