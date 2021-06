Marketing & Retail Summit 2021: la sfida di un nuovo futuro

Non solo nuove sfide per cavalcare il futuro, ma anche la sfida dell'immaginare e costruire un nuovo futuro, dove alle imprese è richiesto mai come prima d'ora un ruolo di responsabilità sociale connessa al contesto in cui operano. Uno scenario complesso, ma anche ricco di opportunità e stimoli per l'innovazione, tra multicanalità e nuovi criteri di valutazione esg (environmental, social, governance) che ridefiniscono i parametri di valore e successo.

A parlarne approfonditamente con i protagonisti di commercio e ristorazione, delineando nuove rotte e modelli, è il Marketing & Retail Summit 2021, evento di assoluto riferimento per il settore. L'appuntamento quest'anno è il 22 settembre al Teatro Manzoni di Milano con la conduzione di Cristina Lazzati, direttrice Mark Up, Gdoweek, Fresh Point Magazine e Italian Food Excellence.

Le numerose tematiche sul tavolo saranno affrontate da importanti nomi del comparto (in aggiornamento) e vedranno per la prima volta anche il contributo parallelo di start-up innovative e realtà emergenti del #newretail. Ad aprire i lavori alle 9.10 sarà Andrea Petronio, senior partner Bain & Company che presenterà lo scenario e le prospettive del retail nell’era "post-Covid". Si passerà poi a parlare di nuovi ecosistemi tra insegne e marketplace con Christophe Rabatel (Carrefour), mentre Francesco Pugliese (Conad) discuterà del ruolo odierno della gdo. Al centro della giornata anche il marketing e la fidelizzazione nell'era della multicanalità post pandemia, la digitalizzazione e la nuova cultura d'impresa, ma anche la svolta della ristorazione e dei centri commerciali.

Stay tuned per le prossime anticipazioni!