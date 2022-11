Maisons du Monde porta sul nuovo marketplace 150 brand

Dopo averlo lanciato in Francia, Maisons du Monde apre il marketplace anche in Italia, rendendo disponibile online un assortimento di 25.000 articoli

Il sito eCommerce italiano di Maisons du Monde si trasforma in un marketplace, aprendo le porte a 150 brand, locali, impegnati nel sociale o esponenti del made in Italy e selezionati da un team di esperti dell'insegna. Un tassello della strategia digitale di Maisons du Monde che punta sull'omnicanalità per ampliare l'assortimento che ora si attesta su un totale di 25.000 articoli. Nei prossimi mesi il marketplace sarà esteso anche ai negozi presenti in Italia, puntando così a differenziarsi rispetto ai marketplace pure player.

"È una nuova esperienza che siamo entusiasti di proporre ai nostri clienti italiani -dice Nicola De Cecco, responsabile della rete di negozi italiani-, e che risponde al loro desiderio di accedere facilmente e in totale sicurezza a un’offerta di qualità, sostenibile, locale e originale". Tra i brand presenti sul marketplace troviamo per esempio Dalfilo (biancheria da letto Made in Italy), Biancoperla (biancheria per la casa prodotta in Toscana), Emma Materasso (un importante brand di materassi), Mario Luca Giusti (produttore italiano di oggetti per la tavola in cristallo sintetico), oltre alla gamma di prodotti multistile di Maisons du Monde.

La piattaforma di Mirakl per il marketplace di Maisons du Monde

L'infrastruttura tecnologica sulla quale si poggia il nuovo sito di Maisons du Monde è la piattaforma enterprise Saas (software as a service) di Mirakl, che ha sviluppato il posizionamento delle nuove referenze nell'interfaccia del sito di eCommerce puntando su un customer journey e un'esperienza di acquisto fluida. “Questo modello consente al brand di rafforzare la collaborazione con i rivenditori locali e di mettere in evidenza il loro know-how -afferma Sophie Marchessou, executive vice president customer success B2C di Mirakl-. Una decisione che risponde anche alle nuove aspettative dei consumatori italiani di poter acquistare anche prodotti italiani e sostenibili”.