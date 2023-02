La collezione The Sports Edit rafforza l'offerta del sito di Marks & Spencer: i clienti possono acquistare oltre 200 referenze di abbigliamento femminile

Marks & Spencer (M&S) lancia The Sports Edit sul suo sito di eCommerce, M&S.com. È una decisione che segue l'acquisizione di questa piattaforma e in più in generale nell'investimento su categorie di prodotto in rapida crescita, come l'abbigliamento sportivo. Dalle ultime rilevazioni compiute dal M&S Family Matters Index (novembre 2022), emerge che il 44% dei consumatori prevede per il 2023 di incrementare l'esercizio fisico e di prendere più sul serio la propria salute. Questo trend si rispecchia sul sito eCommerce di M&S: nel mese di gennaio 2023 le ricerche di scarpe da corsa o sportive è balzata in avanti del 30% rispetto all'anno prima. Il mercato globale per lo sportswear vale 8,6 miliardi di sterline, e i brand ne controllano il 56% (Kantar).

M&S accoglie così 200 referenze di sportswear e abbigliamento femminile con marchi esterni come Beyond Yoga, FP Movement, Girlfriend Collective and YMO insieme a marchi di calzature come Veja and Hoka, che si affiancano a Goodmove, brand di Marks & Spencer: lanciato nel 2020, vende 1,6 milioni di prodotti all'anno. La collezione Primavera 2023 presenta abbigliamento femminile, maschile, e per la prima volta per bambino.

La selezione dei marchi è opera The Sports Edit con M&S. Il nuovo hub omnichannel creato dall'integrazione di The Sports Edit sul sito di M&S dedicata all'abbigliamento sportivo include il parere di esperti che affiancano il cliente finale prima dell'acquisto per fornire anche suggerimenti sui servizi previsti come il click&collect gratuito in altre 700 punti di vendita.

“Quest'anno sosteniamo la nostra crescita sul terreno dello sportswear -commenta Katie Bickerstaffe, Co-Chief Executive di M&S-. Partendo dalle fondamenta di Goodmove vogliamo combinare la nostra brand loyalty con la competenza di The Sports Edit per offrire ai nostri clienti una piattaforma di abbigliamento sportivo che è anche una destinazione unica per lo shopping in ambito salute e forma fisica. L'integrazione di The Sports Edit nel nostro sito di eCommerce dimostra la forza della nostra piattaforma omnichannel”.

“Noi di The Sports Edit, vantiamo una provata capacità di curare i brand e di identificarne di nuovi e coerenti con le mode e le tendenze del momento -spiega Nick Paulson-Ellis, ceo e fondatore di The Sports Edit-. Abbiamo fatto un attento lavoro con il team di Marks&Spencer per comprendere i lifestyle della sua clientela in modo da selezionare bene la migliore proposta The Sports Edit”.