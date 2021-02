Massimo Dutti (Inditex): la realtà aumentata di Shoes Experience

Il brand lancia un'app, disponibile per iOS e Android, che offre ai consumatori la possibilità di testare le collezioni di calzature casual-sportive. Il nuovo servizio proposto da Massimo Dutti si chiama Shoes Experience, un sistema di selezione dei prodotti che utilizza la realtà aumentata. L'obiettivo è di potenziare il livello di esperienza di acquisto dei clienti. Attraverso le innovazioni tecnologiche come la realtà aumentata, infatti, Massimo Dutti intende eliminare una delle barriere

dello shopping online permettendo ai clienti di avvicinarsi all'esperienza che avrebbero fatto nel negozio fisico. Il brand ha da tempo potenziato le soluzioni hi-tech per arricchire il processo di acquisto. Ne sono un esempio lo shop by Ipod, lo strumento che permette al cliente in negozio di testare in modo virtuale quei modelli che non sono disponibili a magazzino.

Come funziona Shoes Experience

I consumatori possono scegliere un modello dalla selezione proposta all’interno della collezione Donna o della collezione Uomo e puntare la fotocamera del proprio smartphone sui piedi. Il risultato sarà condivisibile sui social network. Il servizio consente, inoltre, di acquistare sull’online store di Massimo Dutti il modello che si preferisce e che è stato provato virtualmente.