Maxi, il nuovo concept Carrefour Italia per aiutare i consumatori

Il progetto Maxi raccontato nell’intervista al direttore merci Bruno Moro di Carrefour Italia, in occasione del Salone Carrefour

In occasione del Salone Carrefour 2022 abbiamo approfondito il nuovo progetto, di Carrefour Italia: Maxi. Si tratta di una rivisitazione dei negozi preesistenti che riguarderà l’esposizione e i prezzi. Infatti, Carrefour Maxi non diventerà un’insegna, ma solo un concept. A raccontarci la strategia Maxi Bruno Moro, direttore merci di Carrefour Italia. I test sono già partiti in alcuni punti di vendita con ottimi risultati, e si prevede che entro la fine dell’anno a ben 30 supermercati verrà applicato il progetto. Per gli ipermercati si dovrà aspettare il 2023, ma sono già in lista 25 store.

L’idea di Carrefour Maxi deriva proprio da questo periodo complesso che il nostro Paese, e il mondo in generale, sta vivendo, all’insegna di inflazione e caro bollette. Si tratta di un impegno che Carrefour si prende per andare incontro ai consumatori, con l’intenzione di sgravarli il più possibile da quelli che sono gli inevitabili rincari sui prezzi dei prodotti.Un ruolo cruciale per il progetto è l’esposizione che cambia, a partire dalla boulangerie che assume un sapore quasi nordeuropeo con un format tutto ripensato. Inoltre, Carrefour definisce i prezzi del concept Maxi come in linea con i discount. Per saperne di più, guardate la nostra intervista a Bruno Moro.